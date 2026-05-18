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È scattata a Como una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. Un uomo di 53 anni, di origine argentina e cittadino italiano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dopo aver aggredito una donna per recuperare 20 euro che gli erano dovuti.

La vicenda: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 14.00 in piazzale Giotto. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti su disposizione della Sala Operativa per prestare aiuto a una donna che aveva richiesto soccorso. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo che conosceva, il 53enne argentino residente a Colverde (CO), il quale pretendeva la restituzione di 20 euro.

Secondo quanto riferito dalla donna agli agenti, l’uomo l’ha schiaffeggiata e le ha strappato la borsa che portava a tracolla. Dopo aver rovistato all’interno dell’accessorio alla ricerca del denaro, l’aggressore ha rotto la borsa prima di allontanarsi dal luogo dell’accaduto. La donna, ancora scossa, ha formalizzato la denuncia presso la Polizia.

L’identificazione e i precedenti dell’uomo

Gli agenti sono riusciti a rintracciare l’uomo poco dopo l’episodio. Condotto in Questura, è emerso che il 53enne aveva già a suo carico diversi precedenti penali e di polizia. Le sue condotte pregresse riguardano reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la persona, contro il patrimonio, oltre a segnalazioni in materia di armi e di stupefacenti.

La denuncia e le conseguenze

A seguito della denuncia sporta dalla donna, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. L’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di identificare il responsabile.

L’episodio si è verificato in una zona centrale di Como, precisamente in piazzale Giotto, luogo frequentato da residenti e passanti.

IPA