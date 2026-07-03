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Un arresto a Como, dove un 24enne marocchino, residente a Merone e domiciliato a Cesano Maderno, è stato fermato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato seguito nei suoi spostamenti tra diversi comuni della provincia. L’intervento è stato effettuato nell’ambito delle attività di contrasto al traffico di droga che interessano il territorio cittadino e le aree limitrofe.

Le indagini e il pedinamento

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un’attività di monitoraggio della Squadra Mobile di Como, che ha seguito attentamente i movimenti del 24enne. L’uomo, regolarmente presente sul territorio italiano, si spostava a bordo di un’auto a noleggio tra vari quartieri della città e dei comuni vicini, effettuando brevi soste nelle zone di Albavilla, Alzate Brianza e Carugo. Gli agenti hanno ipotizzato che tali fermate fossero finalizzate a incontrare clienti e cedere dosi di droga, documentando così il tipico modus operandi degli spacciatori itineranti.

Il controllo e il sequestro della droga

Dopo una serie di servizi di osservazione e pedinamento, la Polizia ha deciso di intervenire e ha sottoposto a controllo il 24enne marocchino. Durante la perquisizione personale, sono state trovate 11 dosi di cocaina e una somma di denaro in contanti di vario taglio, che gli investigatori hanno ritenuto essere il provento dell’attività illecita, dato che il giovane risultava disoccupato. L’operazione è poi proseguita con ulteriori perquisizioni in alcune aree rurali dove il sospettato era stato visto sostare più volte, probabilmente per nascondere la droga.

I ritrovamenti nelle aree rurali

Le ricerche hanno portato al rinvenimento, nella zona di Alzate Brianza, di 12 dosi di cocaina già confezionate e, in quella di Carugo, di altre 67 dosi della stessa sostanza, oltre a 7 stecche di hashish. Gli agenti hanno così potuto ricostruire la rete di spostamenti e nascondigli utilizzati dal giovane per gestire la propria attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare e il bilancio dei sequestri

La perquisizione si è estesa anche all’abitazione del 24enne, dove sono stati sequestrati circa 1500 euro in contanti. In totale, la Squadra Mobile di Como ha recuperato circa 67 grammi di cocaina e 43 grammi di hashish, oltre a 1555 euro in banconote di vario taglio.

L’arresto e le conseguenze

Al termine delle operazioni, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito presso il carcere di Como, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intervento si inserisce nell’ambito delle strategie di contrasto al traffico di droga che la Polizia di Stato sta portando avanti su tutto il territorio provinciale.

IPA