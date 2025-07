Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Denuncia per rapina impropria della Polizia di Stato nella serata di ieri a Como, dove un giovane di 21 anni è stato fermato dopo aver tentato di sottrarre una bottiglia di alcolici da un supermercato aperto 24 ore su 24. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30 presso un esercizio commerciale situato nella zona stadio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dalle guardie di sicurezza dopo aver reagito con violenza al controllo, trasformando così il tentativo di furto in rapina impropria.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la richiesta di intervento è partita quando le guardie di sicurezza del supermercato hanno notato un giovane aggirarsi tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. Poco dopo, il personale di vigilanza ha sorpreso il ragazzo, residente in via Napoleona e nato nel 2003, mentre tentava di occultare una bottiglia di alcolici del valore di 13 euro nei pantaloni. La situazione è rapidamente degenerata quando, scoperto, il giovane ha cercato di sottrarsi al controllo spintonando energicamente le guardie, dando così origine a una colluttazione.

Dal furto alla rapina impropria: la dinamica dei fatti

La reazione violenta del giovane ha fatto sì che il tentativo di furto si trasformasse in rapina impropria, un reato più grave che si configura quando, per assicurarsi la fuga o il possesso della refurtiva, si usa violenza o minaccia. Gli agenti della Polizia, giunti tempestivamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e hanno preso in consegna il ragazzo. La merce sottratta, risultata integra e rivendibile, è stata immediatamente restituita al supermercato.

Il malore e il trasporto in ospedale

Durante le fasi successive all’arresto, il giovane ha iniziato a lamentare un malessere che, a suo dire, sarebbe stato causato dalla colluttazione con la sicurezza. Per questo motivo, è stata allertata un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ragazzo all’ospedale S. Anna in codice verde. Una volta giunto al pronto soccorso, è stato trattenuto in osservazione, mentre la Polizia ha formalizzato la denuncia in stato di libertà per rapina impropria.

Le indagini e il monitoraggio della posizione

La posizione del giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, verrà monitorata attentamente dalle autorità in attesa delle sue dimissioni dall’ospedale. La Polizia di Stato ha sottolineato che l’attenzione rimane alta su episodi di furto e rapina nei supermercati cittadini, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando il rischio di simili reati tende ad aumentare.

Un secondo intervento: furto aggravato in concorso a Monte Olimpino

Nel pomeriggio della stessa giornata, le volanti della Polizia sono state chiamate a intervenire in un altro supermercato, questa volta nella zona di Monte Olimpino. Qui, la vigilanza ha fermato due persone: una donna nata nel 1976, residente in provincia di Bergamo, e il suo compagno, un cittadino svizzero nato nel 1986 e residente a Chiasso. I due, dopo aver effettuato e pagato regolarmente una spesa di 150 euro, sono stati notati mentre sottraevano una confezione di medicina da scaffale del valore di 7 euro. La coppia ha separato il contenuto dalla confezione, nascondendolo nella borsa della donna, nel tentativo di eludere i controlli.

La denuncia per furto aggravato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vigilanza ha immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine, che sono intervenute per identificare i responsabili. Per entrambi è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso. L’episodio ha evidenziato ancora una volta l’importanza della collaborazione tra personale di sicurezza privata e forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori nei supermercati.

Gli episodi di furto e rapina impropria registrati a Como e nelle zone limitrofe testimoniano la necessità di mantenere alta l’attenzione su questi reati.

