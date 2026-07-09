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Una denuncia per porto ingiustificato di armi nella serata di ieri a Como. Un uomo di 46 anni, cittadino italiano residente in Svizzera e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di due coltelli a serramanico e di un seghetto pieghevole da potatura, dopo che una segnalazione aveva attirato l’attenzione degli agenti in servizio di controllo del territorio.

La segnalazione e l’intervento delle Volanti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo le 21:00 di ieri. Un passante ha notato una coppia – un uomo e una donna, entrambi apparentemente sui trentacinque anni – aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate in viale Geno, nei pressi di Piazza Matteotti, a Como. L’uomo ha quindi deciso di segnalare la situazione a una pattuglia della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura, che stava transitando in zona durante il servizio di controllo del territorio.

La ricerca e il rintraccio della coppia

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie si sono immediatamente attivate per rintracciare i due soggetti. La coppia è stata individuata poco dopo in viale Geno. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di sottrarsi al controllo, rifugiandosi all’interno di una pizzeria nel tentativo di eludere l’identificazione.

Il controllo e il sequestro degli oggetti

Gli operatori hanno prontamente fermato la coppia, invitandola a uscire dal locale per procedere all’identificazione. Durante il controllo, all’interno dello zaino indossato dall’uomo sono stati rinvenuti due coltelli a serramanico e un seghetto pieghevole da potatura. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati dagli agenti.

Gli accertamenti in Questura e la denuncia

Entrambi i soggetti sono stati accompagnati negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Il 46enne è risultato avere precedenti di polizia per diversi reati. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere. La donna che era con lui non risulta destinataria di provvedimenti.

IPA