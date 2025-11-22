Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Como un arresto per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. Un cittadino senegalese di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito la capotreno durante un controllo dei biglietti sul treno “Milano Porta Garibaldi-Como”. L’uomo è stato anche denunciato per la sua posizione irregolare sul territorio.

L’aggressione sul treno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 20.00 di ieri, quando una segnalazione al 112 N.U.E. ha richiesto l’intervento delle volanti dell’U.P.G.S.P. presso la Stazione di Como San Giovanni, proprio mentre il treno coinvolto stava arrivando nello scalo ferroviario.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la capotreno ha raccontato che, durante la verifica dei titoli di viaggio, il 33enne ha reagito in modo aggressivo e ostile alla richiesta di mostrare il biglietto. L’uomo avrebbe spintonato e colpito con un pugno al volto la dipendente delle ferrovie, causandole una ferita al labbro e un grave ematoma. Nonostante l’aggressione, la capotreno è riuscita a non perdere di vista l’aggressore tra i vagoni, mentre contattava i soccorsi.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 per prestare le prime cure alla vittima. Successivamente, il 33enne è stato accompagnato in Questura, dove sono stati effettuati gli accertamenti sulla sua identità e sui precedenti penali.

I precedenti e le accuse

Dai controlli è emerso che il cittadino senegalese aveva già svariati precedenti di polizia, tra cui reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché condanne per violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e rapina. Per i fatti avvenuti ieri, è stato arrestato con l’accusa di violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, mentre è stato anche denunciato per la sua posizione irregolare sul territorio italiano.

Le condizioni della vittima

La capotreno, dopo essere stata soccorsa e curata, è stata dimessa in serata con una prognosi di 10 giorni s.c. a causa del pugno ricevuto, che le ha provocato un grave ematoma al volto e una ferita al labbro.

Le procedure giudiziarie e amministrative

Il Pubblico Ministero, informato dei fatti, ha disposto che il 33enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo, fissato per le 11.00 di questa mattina. Nel frattempo, l’Ufficio Immigrazione sta valutando i provvedimenti amministrativi da adottare in seguito al giudizio in corso.

