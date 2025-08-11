Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e una denuncia il bilancio di una notte di violenza familiare a Como, dove una giovane di 20 anni è stata fermata dalla Polizia per tentato omicidio del padre. L’episodio si è verificato intorno alla mezzanotte in via Caio Plinio, quando una lite tra padre e figlia è degenerata in un accoltellamento. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la ragazza, di origini ecuadoregne ma cittadina italiana, è stata anche denunciata per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato poco dopo le 24.00, quando una chiamata al 112 ha segnalato un accoltellamento in via Caio Plinio, nel centro di Como. Sul posto è intervenuta rapidamente una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura, trovando un uomo di 45 anni di origini ecuadoregne già soccorso dal personale del 118. L’uomo, in condizioni serie ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale del Circolo di Varese.

La ricostruzione dei fatti: una lite familiare sfociata nella violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, gli agenti hanno appreso che la persona ferita era stata colpita dalla figlia, una giovane di 20 anni residente a Como. Al loro arrivo, la ragazza non era più presente sul luogo dell’aggressione, ma alcuni testimoni hanno raccontato che poco prima vi era stata una violenta discussione tra padre e figlia, culminata in una colluttazione. La lite, secondo le testimonianze raccolte, sarebbe degenerata quando la giovane ha estratto un coltello e ha colpito il padre, che si è accasciato a terra mentre lei si allontanava insieme al fidanzato.

Le indagini e il ritrovamento della giovane

Mentre la Polizia Scientifica effettuava i rilievi sulla scena del crimine, gli agenti della Squadra Volante hanno avviato le ricerche della giovane. Intorno all’1.00, la ragazza è stata individuata in via Cairoli, sempre a Como, corrispondente alle descrizioni fornite dai testimoni. Nella stessa via, i poliziotti hanno rinvenuto anche il coltello utilizzato nell’aggressione. La 20enne ha ammesso le proprie responsabilità davanti agli agenti, confermando di aver accoltellato il padre.

Il racconto del fidanzato e la dinamica della lite

In Questura è stato ascoltato anche il fidanzato della giovane, presente al momento dei fatti insieme a un’amica coetanea. Secondo quanto riferito dal ragazzo, la situazione sarebbe precipitata quando la madre della 20enne si è allontanata con altri membri della famiglia. Rimasti soli, il 45enne avrebbe rivolto apprezzamenti sessuali all’amica della figlia, comportamento che, aggravato dallo stato di ebbrezza dell’uomo, ha spinto il fidanzato ad allontanare la ragazza per evitare ulteriori problemi.

Rimasti soli, padre e figlia avrebbero iniziato a discutere animatamente proprio a causa degli apprezzamenti rivolti all’amica. Secondo la ricostruzione fornita dal fidanzato, durante la lite il padre avrebbe aggredito fisicamente la figlia, colpendola con pugni e schiaffi e gettandola a terra. A quel punto, la giovane, sentendosi minacciata e sopraffatta dalla violenza, avrebbe reagito colpendo il padre con un coltello che aveva con sé.

L’arresto e le accuse

La 20enne è stata quindi arrestata con l’accusa di tentato omicidio e denunciata per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, è stata trasferita presso la Casa Circondariale “Bassone” di Como, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa delle decisioni sul suo caso.

IPA