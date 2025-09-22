Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per lesioni personali aggravate e danneggiamento sabato sera a Como. Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una violenta lite tra vicini culminata nell’aggressione di un uomo di 52 anni e nel danneggiamento di due veicoli.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i fatti si sono svolti nella serata di sabato in via di Vittorio, dove una pattuglia è intervenuta in seguito a una segnalazione di lite tra residenti. All’arrivo degli agenti, la vittima, un uomo di 52 anni residente a Como, stava già ricevendo le prime cure dal personale sanitario del 118.

L’aggressione e il danneggiamento

Stando alle informazioni raccolte dagli agenti, il 52enne ha riferito di essere stato colpito dal suo vicino con un bastone. L’aggressore, un giovane di 22 anni anch’egli di Como, si trovava ancora sul posto al momento dell’arrivo della polizia. Oltre all’aggressione fisica, la vittima ha denunciato che il vicino avrebbe anche danneggiato sia la sua automobile che la motocicletta parcheggiata sotto il condominio, aggravando così la situazione con ulteriori atti di danneggiamento.

L’intervento delle forze dell’ordine

Gli agenti, dopo aver ricostruito la dinamica dell’accaduto, hanno affidato il 52enne alle cure dei volontari del 118, che lo hanno trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, il giovane di 22 anni è stato accompagnato in Questura, dove è stato formalmente arrestato per lesioni personali aggravate e denunciato per danneggiamento ai danni dei veicoli della vittima.

Il procedimento giudiziario

Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’arresto, ha disposto che il processo per direttissima si tenesse già nella mattinata di domenica, fissando l’udienza per le 11.00. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi, dovrà ora rispondere delle accuse di lesioni personali aggravate e danneggiamento davanti al giudice.

IPA