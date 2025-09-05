Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sospesa per 15 giorni la licenza di un locale notturno di Como, teatro di spaccio, consumo di droga e aggressioni. Il provvedimento, firmato dal Questore Marco Calì, è stato adottato dopo una lunga serie di controlli e interventi delle forze dell’ordine, che hanno documentato numerose violazioni e situazioni di pericolo per l’ordine pubblico.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza di un noto locale notturno di Como è arrivata dopo mesi di attenzione da parte delle forze dell’ordine. Il locale, situato in via Tommaso Grossi, era già da tempo sotto osservazione per una gestione ritenuta incauta e per essere diventato un punto di ritrovo di persone pregiudicate e pericolose.

Le ragioni della sospensione

La sospensione della licenza, che avrà una durata di 15 giorni, è stata decisa dal Questore Marco Calì a seguito di una dettagliata relazione tecnica redatta dalla Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Il documento ha raccolto una serie di episodi e reati avvenuti sia all’interno che all’esterno del locale. Gli agenti hanno riscontrato numerose responsabilità legate alla gestione dell’attività e all’utilizzo del locale da parte di alcuni avventori come luogo per il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Questi comportamenti hanno reso il locale pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Gli interventi della Polizia

Uno degli episodi più recenti si è verificato pochi giorni fa, quando il personale della Squadra Mobile di Como ha effettuato un controllo all’interno del locale. Gli agenti hanno potuto constatare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, che veniva servita sul porta carta igienica dei bagni e consumata dai clienti che entravano uno dopo l’altro. La totale assenza di controllo da parte della gestione del locale ha permesso che queste pratiche diventassero una routine, trasformando il locale in un “luogo sicuro” per chi voleva tenere comportamenti illeciti legati al consumo di droga.

Il sequestro di sostanze stupefacenti

Durante lo stesso intervento, gli agenti hanno controllato un avventore che ha consegnato spontaneamente un sacchetto contenente 7,70 grammi di marijuana. Nei suoi confronti è stato contestato l’illecito amministrativo previsto dalla normativa vigente. Questo episodio si aggiunge a una lunga lista di situazioni analoghe documentate durante i numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine.

Aggressioni e disturbi alla quiete pubblica

Non solo spaccio e consumo di droga: il locale è stato anche teatro di episodi di aggressione. In particolare, durante un servizio di controllo svolto il 30 agosto 2025, un cliente è stato aggredito da un altro avventore, che si è poi allontanato in direzione del centro città. La vittima ha riportato una tumefazione al labbro inferiore. Questo episodio si inserisce in un contesto di frequenti comportamenti molesti da parte di clienti ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, che disturbavano i cittadini e arrecavano disagio nella zona.

Un luogo di aggregazione per pregiudicati

Nel dispositivo di sospensione si sottolinea come il locale fosse diventato un punto di aggregazione abituale per persone pregiudicate e considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. I numerosi controlli e interventi delle forze dell’ordine hanno evidenziato la presenza costante di episodi illeciti, in particolare legati alla detenzione di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcolici. Spesso i clienti venivano trovati in stato di alterazione, contribuendo a creare un clima di insicurezza nella zona.

L’urgenza del provvedimento

L’urgenza che ha portato alla firma immediata del provvedimento da parte del Questore Marco Calì è stata motivata dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico e prevenire ulteriori rischi per l’ordine pubblico. Secondo quanto riportato nel dispositivo, la situazione non poteva essere ulteriormente tollerata, vista la concreta possibilità che l’ordine pubblico venisse compromesso in modo irreparabile.

I sigilli al locale e la notifica al gestore

Gli agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Como hanno quindi apposto i sigilli all’ingresso del locale, notificando al gestore la sospensione della licenza per 15 giorni. L’azione delle forze dell’ordine rappresenta un segnale forte contro la tolleranza verso comportamenti illegali e situazioni che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

