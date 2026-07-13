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Un 26enne cittadino turco è stato denunciato per porto abusivo d’armi a Como, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola Beretta 92FS durante un controllo notturno della Polizia. L’uomo, domiciliato a Fino Mornasco, è stato fermato insieme ad altri due giovani nei pressi di un fast food a Montano Lucino. L’arma, priva di tappo rosso, è stata sequestrata.

Controllo notturno e scoperta dell’arma

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 02.00 di questa notte, quando una pattuglia delle Volanti, impegnata nel servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati, ha notato un’auto in sosta con le portiere aperte in via Enzo Ratti, nei pressi del McDonald’s di Montano Lucino (Como).

A bordo del veicolo si trovavano tre soggetti: due 26enni di nazionalità turca e un 25enne afgano. Gli agenti hanno deciso di procedere a un controllo approfondito, insospettiti dall’atteggiamento dei presenti e dalla situazione anomala dell’auto.

Il ritrovamento della pistola e delle cartucce

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno notato nel portabagagli una confezione di cartucce. L’ispezione è quindi proseguita e, nascosta nella tasca porta oggetti del sedile, è stata rinvenuta una pistola Beretta 92FS, priva di tappo rosso, in possesso del 26enne domiciliato a Fino Mornasco.

L’arma e le munizioni sono state immediatamente sequestrate dagli agenti, che hanno condotto il giovane in Questura per ulteriori accertamenti.

Precedenti penali e denuncia

Gli approfondimenti svolti in Questura hanno permesso di accertare che il 26enne turco era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a furto, rapina e spaccio. Alla luce di quanto emerso, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’armi.

Il controllo si inserisce nell’ambito delle attività ordinarie di prevenzione e repressione dei reati svolte dalla Polizia di Stato sul territorio, con particolare attenzione alle zone sensibili e agli orari notturni.

Le indagini e i prossimi passi

Le indagini proseguiranno per chiarire la provenienza dell’arma e il motivo per cui il 26enne la portava con sé. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali collegamenti con altri episodi di reati avvenuti nella zona.

La Polizia di Stato invita i cittadini a segnalare situazioni sospette e a collaborare per mantenere alto il livello di sicurezza sul territorio.

Il luogo dell’intervento

L’intervento è avvenuto in via Enzo Ratti, nei pressi del McDonald’s di Montano Lucino, area già oggetto di attenzione da parte delle forze dell’ordine per la presenza di locali pubblici e il frequente passaggio di giovani nelle ore notturne. La vicinanza con Como rende la zona particolarmente sensibile dal punto di vista della sicurezza urbana.

IPA