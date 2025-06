Como, prende a noleggio una barca ma è senza i documenti obbligatori: multa da migliaia di euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 2000 euro la sanzione massima che potrebbe essere inflitta a un uomo di origine tunisina, residente a Como, per irregolarità nella locazione di un’imbarcazione. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, quando la Polizia di Stato ha effettuato controlli nel primo bacino del Lago di Como per contrastare le eventuali irregolarità dei natanti a noleggio.

Controlli sul Lago di Como

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Acque Interne dell’U.P.G.S.P. di Como ha intensificato i controlli nella zona di attracco di S. Agostino. L’obiettivo era quello di verificare la regolarità dei natanti a noleggio o posti in locazione. Durante queste operazioni, gli agenti hanno intercettato un natante che stava prendendo il largo dal molo di Como.

Documenti mancanti

Nel corso dell’ispezione documentale, è emerso che il 36enne tunisino, che aveva preso in locazione la barca, non era in possesso di diversi documenti obbligatori per la navigazione. Tra questi, mancavano la dichiarazione di inizio attività commerciale rilasciata dalle Autorità di Bacino, la dichiarazione di conformità del natante e quella del motore.

Verbali e sanzioni

Gli agenti hanno redatto tre distinti verbali che, nel loro massimo, potrebbero comportare una sanzione di quasi 2000 euro. Questo intervento sottolinea l’importanza del controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, sia su strada che sulle acque del Lario.

Impegno costante delle forze dell’ordine

Rimane costante e vigile l’attenzione delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e la regolarità delle attività sul Lago di Como. Questi controlli sono fondamentali per prevenire irregolarità e garantire il rispetto delle normative vigenti.

Fonte foto: IPA