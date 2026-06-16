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Una denuncia per aggressione, minacce e interruzione di pubblico servizio all’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia. Un 23enne marocchino, residente a Fino Mornasco, è stato fermato dalla Polizia di Stato di Como dopo aver dato in escandescenze durante le dimissioni dal nosocomio, in seguito a un precedente furto in un supermercato e all’abuso di alcolici.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte appena trascorsa. Gli agenti sono intervenuti presso l’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como, a seguito di una richiesta di aiuto partita dal personale sanitario tramite il sistema di allarme anti violenza.

L’intervento della Polizia e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto ha avuto inizio intorno alle 20.00, quando il 23enne marocchino, regolarmente residente in Italia e incensurato, è stato trasportato in ospedale a bordo di un’ambulanza. Il giovane era in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche, dopo essere stato fermato da una pattuglia della Squadra Volante per un furto ai danni di un supermercato della zona.

La situazione in ospedale: minacce e aggressioni

Durante le procedure di dimissione, il comportamento del giovane si è ulteriormente aggravato. Nonostante i ripetuti inviti alla calma e a lasciare la struttura, il personale infermieristico è stato pesantemente minacciato e ha subito una vera e propria aggressione, culminata con il lancio di oggetti. La situazione è rapidamente degenerata, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine, allertate tramite il sistema di allarme anti violenza attivo presso l’ospedale.

Le testimonianze e la denuncia

Gli agenti della Polizia di Stato, giunti sul posto intorno alle 02.40, hanno raccolto le testimonianze del personale sanitario, che ha confermato la gravità delle minacce e delle aggressioni subite. Dopo aver riportato la calma, il 23enne è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso.

I reati contestati e le conseguenze

Al termine delle verifiche, il giovane è stato denunciato in stato di libertà per aggressione e minacce ai danni del personale sanitario, oltre che per interruzione di pubblico servizio. L’episodio ha destato particolare preoccupazione tra gli operatori dell’Ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, che hanno dovuto fronteggiare una situazione di pericolo durante il proprio turno di lavoro.

IPA