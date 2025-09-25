Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto aggravato nel pomeriggio di ieri a Como. Un uomo di 32 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo essere stato sorpreso a sottrarre merce da un supermercato in via Recchi, nella zona dello stadio. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione della vigilanza interna, che ha permesso di bloccare il responsabile prima che potesse allontanarsi dal luogo del reato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 13.30 di ieri. Una pattuglia è stata inviata con urgenza presso il supermercato di via Recchi, dopo che era stato segnalato un furto di merce. Gli addetti alla sicurezza avevano già fermato il presunto autore, trattenendolo in attesa dell’arrivo degli agenti.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 32enne rumeno si sarebbe introdotto all’interno del supermercato e, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe iniziato a prelevare alcune bottiglie di alcolici dagli scaffali. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’uomo mentre nascondeva la merce all’interno del proprio zaino. Una volta raggiunte le casse, il soggetto ha oltrepassato l’uscita senza pagare il dovuto, ma è stato immediatamente bloccato dagli addetti alla vigilanza, che avevano seguito ogni suo movimento attraverso il sistema di videosorveglianza.

L’intervento della Polizia

All’arrivo della volante, gli agenti hanno preso in consegna il 32enne e hanno proceduto a una perquisizione dello zaino. All’interno sono state rinvenute sette bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di 93 euro. La refurtiva è stata subito restituita al supermercato, mentre l’uomo è stato accompagnato in Questura per le procedure di rito. Dopo la stesura dei verbali e il completamento delle formalità, il cittadino rumeno è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Il Pubblico Ministero di turno, informato dell’accaduto, ha disposto che il 32enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida. Il processo per direttissima è stato fissato per questa mattina alle 11.00, durante il quale l’uomo dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato.

Il contesto e i precedenti

L’arrestato, secondo quanto riferito dalla Polizia, risulta essere senza fissa dimora e con precedenti specifici per reati analoghi. La sua presenza in città era già stata segnalata in passato, e il suo modus operandi sembra ricalcare quello di altri episodi di furto avvenuti nella zona. L’attenzione della vigilanza interna e la tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine hanno permesso di evitare che la situazione potesse degenerare o che il responsabile riuscisse a far perdere le proprie tracce.

