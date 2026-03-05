Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una denuncia per tentata estorsione e una sanzione per detenzione di sostanze stupefacenti, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Como. Un cittadino tunisino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato ieri pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Camerlata dopo aver tentato di ottenere denaro in cambio della restituzione di uno smartphone sottratto a un giovane comasco.

Una denuncia a Como

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata di ieri quando un 20enne residente a Como si è recato in Questura per denunciare un episodio di estorsione.

Il giovane ha raccontato agli agenti che, dopo un incontro casuale con il cittadino tunisino, quest’ultimo si era impossessato del suo smartphone e aveva poi richiesto 60 euro per la restituzione del dispositivo.

L’appuntamento e il fermo nei pressi della stazione

Il 20enne, mantenendo un costante contatto con la Polizia, ha informato gli agenti dell’imminente incontro con il tunisino previsto per il pomeriggio nei pressi della stazione ferroviaria di Camerlata

Gli operatori delle volanti, appostati in modo discreto, hanno assistito all’appuntamento tra i due e sono intervenuti tempestivamente bloccando il sospettato.

Le indagini e la conferma delle responsabilità

Portato in Questura, il 26enne tunisino non aveva con sé il telefono cellulare della vittima. Tuttavia gli accertamenti condotti dagli agenti hanno permesso di verificare l’esistenza di uno scambio di messaggi tra le parti finalizzato alla restituzione dello smartphone.

Questo elemento ha confermato il coinvolgimento dell’uomo nella vicenda e le sue responsabilità in merito alla tentata estorsione.

I precedenti e la sanzione per droga

Gli investigatori hanno inoltre tenuto conto dei precedenti di polizia a carico del 26enne, che risulta già segnalato per reati legati a stupefacenti, rapine e furto.

Nel corso delle operazioni, la perquisizione personale ha portato al rinvenimento di mezzo grammo di hashish nelle tasche dell’uomo. Per questo motivo, oltre alla denuncia per tentata estorsione, il tunisino è stato anche sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’episodio mette in luce l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nella prevenzione e repressione dei reati. La tempestiva segnalazione del giovane comasco e il coordinamento con la Polizia di Stato hanno permesso di fermare il responsabile e di evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente. La vicenda si è conclusa con una denuncia e una sanzione amministrativa, a conferma dell’impegno delle autorità nel contrastare fenomeni di estorsione e detenzione di sostanze stupefacenti sul territorio di Como.

