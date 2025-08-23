Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto aggravato e reingresso illegale in Italia sono le accuse a carico di un 25enne marocchino, arrestato nella notte a Como dalla Polizia di Stato. L’uomo, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso mentre asportava delle valigie da un’auto in sosta. Gli agenti sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino e hanno trovato anche sostanza stupefacente in suo possesso.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nelle prime ore della notte appena trascorsa, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Como è stata allertata da una chiamata di emergenza. Un cittadino aveva notato un individuo intento a rubare delle valigie da una vettura parcheggiata in Viale Varese, nel cuore della città.

L’intervento degli agenti e l’arresto in flagranza

Gli agenti sono giunti rapidamente sul luogo indicato e hanno sorpreso il sospettato, un giovane di 25 anni di nazionalità marocchina, mentre era ancora intento a sottrarre i bagagli dall’auto. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente fermato e sottoposto a una perquisizione personale. Durante il controllo, oltre alla refurtiva, è stato trovato in possesso di un quantitativo di hashish, fatto che ha portato anche alla denuncia per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I precedenti e la posizione irregolare

Portato in Questura per ulteriori accertamenti e per la completa identificazione, il 25enne è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia. Le sue condanne riguardano reati in materia di stupefacenti, immigrazione clandestina, tentato furto – anche in esercizi commerciali della città nei giorni precedenti – ricettazione e inottemperanza a provvedimenti dell’Autorità.

Espulsioni e reingresso illegale

Durante gli accertamenti, è emerso che il giovane aveva a suo carico diversi ordini di espulsione, l’ultimo dei quali emesso dal Prefetto di Milano a Gennaio 2025 e ancora da eseguire. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto tra i suoi effetti personali un foglio di entrata provvisoria rilasciato dalla Segreteria di Stato della Confederazione Elvetica. Dal documento si evince che il 25enne era uscito dal territorio svizzero per poi fare reingresso illegale in Italia.

Le accuse e la situazione giudiziaria

L’uomo è stato quindi arrestato per furto aggravato e reingresso illegale sul territorio nazionale, mentre per la detenzione illecita di sostanza stupefacente è stato denunciato a piede libero. Attualmente, il 25enne si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del processo per direttissima, che dovrà stabilire la sua posizione definitiva.

Il contesto dei controlli e la collaborazione dei cittadini

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La segnalazione tempestiva di un residente ha permesso agli agenti di intervenire in tempo reale, cogliendo il responsabile in flagranza e impedendo che il furto si consumasse completamente. Le forze dell’ordine di Como ribadiscono l’importanza di segnalare immediatamente situazioni sospette, contribuendo così alla sicurezza della comunità.

Precedenti e recidiva: un quadro preoccupante

Il caso del 25enne marocchino arrestato a Como evidenzia un fenomeno di recidiva che preoccupa le autorità. Nonostante i numerosi precedenti e gli ordini di espulsione, l’uomo è riuscito a rientrare illegalmente in Italia e a commettere nuovi reati in breve tempo. Questo pone l’accento sulla necessità di rafforzare i controlli alle frontiere e di rendere più efficaci le misure di espulsione nei confronti dei soggetti pericolosi per la sicurezza pubblica.

IPA