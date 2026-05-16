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È stato ritrovato l’abito da sposa rubato a due turisti americani a Como, grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. I due cittadini statunitensi, giunti in Italia per celebrare il proprio matrimonio, sono stati vittime di furto sulla loro autovettura. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di mercoledì, quando la Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura è intervenuta in Via Ferrari a seguito di una segnalazione.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì, quando una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como ha raggiunto Via Ferrari. Gli agenti sono stati chiamati a intervenire dopo la segnalazione della presenza di alcune valigie abbandonate nella zona.

La richiesta di aiuto dei turisti americani

Quasi contemporaneamente, la linea di emergenza 112 ha ricevuto una richiesta di soccorso da parte di due turisti provenienti dal New Jersey. I cittadini statunitensi hanno riferito di essere stati vittime di furto sulla loro autovettura. La coppia, arrivata in Italia per celebrare il proprio matrimonio proprio in quella giornata, ha raccontato agli agenti che tra gli oggetti sottratti figurava anche l’abito da sposa della giovane donna.

Il ritrovamento delle valigie e dell’abito da sposa

Mentre gli operatori si trovavano ancora con le vittime del furto, la Sala Operativa ha ricevuto una nuova segnalazione relativa alla presenza di altre valigie abbandonate. Gli agenti si sono quindi recati sul posto e, tra i bagagli recuperati, hanno ritrovato anche l’abito da sposa tanto atteso dalla futura sposa.

Un lieto fine grazie alla collaborazione

La vicenda si è conclusa positivamente: la giovane donna ha potuto celebrare il proprio matrimonio indossando il vestito desiderato. Il lieto fine è stato possibile grazie al pronto intervento della Polizia di Stato di Como e alla collaborazione dei cittadini che hanno segnalato la presenza delle valigie abbandonate.

IPA