Furiosa aggressione e resistenza a pubblico ufficiale questa mattina a Como, dove un 28enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver dato in escandescenza a bordo di un treno fermo alla stazione di Como Camerlata. L’uomo, cittadino italiano di origini straniere, è stato anche denunciato per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. I fatti sono avvenuti intorno alle 10.00 di oggi, quando gli agenti sono intervenuti su segnalazione del capotreno, che aveva richiesto aiuto per la presenza di un passeggero molesto senza biglietto.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata odierna presso la stazione ferroviaria di Como Camerlata. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono stati chiamati a intervenire dopo che il personale ferroviario aveva segnalato la presenza di un individuo che disturbava i passeggeri a bordo di un treno in sosta.

L’intervento degli agenti e la reazione violenta

Secondo la ricostruzione fornita dalla Polizia, tutto ha avuto inizio quando il capotreno, durante il consueto controllo dei titoli di viaggio, si è imbattuto nel 28enne privo di biglietto. Invitato a scendere dal convoglio, l’uomo ha reagito con veemenza, iniziando a minacciare e offendere il capotreno. L’arrivo degli agenti non ha placato la sua ira: il giovane ha continuato a inveire e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha aggredito fisicamente i poliziotti, cercando la fuga e provocando una colluttazione durante la quale uno degli agenti ha riportato una lesione al ginocchio.

L’arresto e la denuncia

Nonostante la resistenza opposta dal 28enne, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e a condurlo nell’auto di servizio. Trasportato in Questura, il giovane ha continuato a opporre resistenza, sputando contro i poliziotti e tentando di divincolarsi con calci. Solo grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti, la situazione è stata riportata sotto controllo senza ulteriori conseguenze per i presenti.

Precedenti e provvedimenti

Durante gli accertamenti successivi, è emerso che il 28enne era già stato denunciato dalla Questura di Como nel mese di dicembre per rifiuto di fornire le proprie generalità in un episodio analogo. Questa volta, oltre all’arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni, è scattata anche una nuova denuncia per oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il processo e le misure adottate

Per il 28enne è stato disposto il processo per direttissima, che si terrà nella giornata di domani. La Polizia di Stato ha sottolineato come la tempestività dell’intervento della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. abbia permesso di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo la sicurezza dei viaggiatori e del personale ferroviario in un luogo particolarmente affollato come la stazione di Como.

