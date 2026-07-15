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Nove stranieri sanzionati durante i controlli interforze effettuati ieri pomeriggio a Como per contrastare il fenomeno dei tuffi dal Ponte di Riva di Castello. L’operazione è stata predisposta dopo l’Ordinanza che vieta temporaneamente tuffi, salti e lanci in acqua dai parapetti e dalle pertinenze del ponte, a causa della presenza di numerosi giovani e turisti che continuano a sfidare il divieto.

Controlli interforze per la sicurezza pubblica

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il servizio di controllo è stato organizzato in risposta alla crescente abitudine di radunarsi sul Ponte di Riva di Castello per effettuare tuffi, salti e lanci in acqua, spesso anche dai tetti delle abitazioni private. L’ordinanza comunale, emanata per motivi di sicurezza, mira a prevenire incidenti e a tutelare l’incolumità pubblica.

Le forze dell’ordine coinvolte nell’operazione

All’operazione hanno preso parte equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, la Squadra Acque Interne della Questura di Como, il R.O.A.N. della Guardia di Finanza e un equipaggio del Reparto Operativo dei Laghi di Milano, oltre alla Polizia Locale di Nesso. L’intervento coordinato ha permesso di effettuare numerosi controlli mirati proprio a scoraggiare comportamenti pericolosi e a far rispettare il divieto.

Sanzioni amministrative per chi viola l’ordinanza

Durante i controlli sono stati identificati e sanzionati amministrativamente 9 stranieri per la violazione dell’Ordinanza. Le sanzioni sono state comminate a seguito della constatazione diretta dei comportamenti vietati, come i tuffi e i salti dal ponte e dalle strutture adiacenti. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di scoraggiare ulteriormente il fenomeno, che rappresenta un rischio sia per chi si tuffa sia per la sicurezza generale dell’area.

IPA