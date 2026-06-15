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È stato denunciato un cittadino rumeno di 49 anni per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere a Como. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico dopo essere stato segnalato da un passante. L’intervento è stato effettuato dalle Volanti della Polizia poco dopo le 2.00 di notte, tra piazza Volta e via Garibaldi, in seguito a una chiamata che segnalava la presenza di un individuo armato e in stato di alterazione alcolica.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto inizio quando un cittadino ha contattato il numero di emergenza poco dopo le 2.00 del mattino. L’uomo ha riferito di aver notato una persona, apparentemente sulla cinquantina, che si aggirava con fare sospetto tra piazza Volta e via Garibaldi, brandendo un coltello. La descrizione dettagliata fornita dal testimone ha permesso alle pattuglie della Squadra Volante di avviare immediatamente le ricerche nella zona indicata.

Il controllo e il sequestro dell’arma

Pochi minuti dopo la segnalazione, gli agenti hanno individuato il sospettato in via Garibaldi. Al momento del controllo, l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcolici. Durante la perquisizione, gli operatori hanno trovato nella borsa dell’uomo un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 21 centimetri, con una lama di 9 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata dagli agenti intervenuti.

L’identificazione e i precedenti penali

Accompagnato negli uffici della Questura, il cittadino rumeno è stato identificato come un uomo di 49 anni, senza fissa dimora e già gravato da numerosi precedenti di polizia. In particolare, a suo carico risultano reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione, oltre a condanne per violazioni del foglio di via obbligatorio. La sua posizione è stata ulteriormente aggravata dal fatto che si trovava in stato di ubriachezza in luogo pubblico.

Le conseguenze amministrative e penali

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della Legge n. 110 del 1975. Contestualmente, gli è stata comminata una sanzione amministrativa per lo stato di ubriachezza in luogo pubblico. Inoltre, nei suoi confronti è stato adottato il provvedimento di allontanamento previsto dalla normativa vigente, con divieto di fare ritorno nell’area interessata dall’intervento e nelle vie limitrofe per le successive 48 ore.

IPA