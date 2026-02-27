Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata sospesa per 20 giorni la licenza di un bar di via Leoni a Como, gestito da una 51enne colombiana, a seguito di numerosi episodi di illegalità e rischi per la sicurezza pubblica. Il provvedimento, firmato dal Questore, è stato notificato ieri mattina dagli agenti della Polizia di Stato.

Il provvedimento della Questura

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di sospendere la licenza è stata presa dopo un’attenta valutazione di molteplici accertamenti e verbali raccolti nel tempo. La titolare del bar, una cittadina colombiana di 51 anni residente in città, era già nota alle forze dell’ordine per diversi precedenti di polizia e condanne.

Motivazioni alla base della sospensione

Il Questore di Como, Filippo Ferri, ha firmato il provvedimento dopo aver esaminato una dettagliata relazione tecnica redatta dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza. Tra le motivazioni principali, è stata sottolineata la persistenza di situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica sia all’interno che all’esterno del locale. Nonostante il bar fosse già stato oggetto di un analogo provvedimento nell’aprile 2025, le criticità sono continuate.

Episodi di illegalità e disagio per i residenti

Nel corso degli ultimi mesi, il locale è stato teatro di numerosi episodi di illegalità, tra cui liti, risse e schiamazzi. Le forze dell’ordine hanno documentato la presenza assidua di soggetti pregiudicati, alcuni dei quali si sono spesso trovati in stato di alterazione dovuto all’assunzione eccessiva di alcool e droghe. Questi comportamenti hanno generato un clima di insicurezza nel quartiere.

Impatto sulla comunità

La cattiva gestione dell’attività commerciale ha avuto ripercussioni negative sui cittadini residenti nella zona. Alcuni abitanti, per evitare di essere coinvolti in situazioni spiacevoli, hanno modificato le proprie abitudini quotidiane, arrivando persino a evitare di passare nei pressi del bar. Il timore di essere esposti a episodi di violenza o disturbo ha inciso profondamente sulla qualità della vita del quartiere.

La notifica e la chiusura temporanea

Ieri mattina, gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno notificato ufficialmente il provvedimento di sospensione alla titolare del bar. Sulla serranda abbassata del locale di via Leoni è stato affisso un cartello che comunica la chiusura per 20 giorni, come disposto dalla Questura di Como.

