Un 25enne marocchino è stato denunciato per danneggiamento dopo aver infranto i vetri di un’auto di turisti stranieri nel parcheggio di un supermercato. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri a Como, dove la Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione dei giovani coinvolti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a stupefacenti e violazione delle norme sull’immigrazione, è stato identificato e sottoposto a un nuovo ordine di allontanamento dal territorio italiano.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella mattinata di ieri, quando un gruppo di giovani turisti stranieri ha segnalato alla Sala Operativa della Questura di Como il danneggiamento dei vetri della loro auto. Il veicolo era stato lasciato in sosta per pochi minuti nell’area parcheggio del supermercato Carrefour Express di via Recchi. La richiesta di intervento è stata inoltrata al 112 NUE, attivando così le volanti dell’U.P.G.S.P. che si sono immediatamente recate sul posto.

La ricerca e l’individuazione del sospettato

Raccolta la descrizione fornita dai turisti tedeschi, gli agenti hanno avviato una perlustrazione delle vie limitrofe. Nei pressi della Stazione Como Lago, i poliziotti hanno intercettato un giovane che corrispondeva perfettamente all’identikit fornito. Si trattava di un 25enne di origine marocchina, domiciliato a Milano ma di fatto senza fissa dimora.

Il controllo e l’identificazione

Il giovane, fermato dagli agenti, ha mostrato subito segni di insofferenza al controllo e non era in possesso di alcun documento che potesse attestare la sua identità. Per questo motivo, è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto a identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di diversi ordini di allontanamento, oltre a essere titolare di numerosi alias.

I precedenti e la denuncia

Durante le verifiche, è emerso che il 25enne era già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati legati alla violazione delle norme sull’immigrazione e aveva ricevuto tre condanne in materia di stupefacenti. I giovani turisti, recatisi in Questura per formalizzare la denuncia, hanno riconosciuto l’uomo attraverso l’individuazione fotografica, consentendo così agli agenti di attribuirgli la responsabilità dell’episodio di danneggiamento.

La Polizia di Stato di Como ha sottolineato l’importanza della tempestività nell’intervento e della collaborazione con la cittadinanza per assicurare alla giustizia i responsabili di reati come il danneggiamento. L’episodio si inserisce in un più ampio contesto di attenzione verso la tutela dei cittadini e dei visitatori, soprattutto in periodi di maggiore afflusso turistico.

