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Due arresti per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e fuga pericolosa a Como nella notte. Un uomo di 60 anni originario di Telese Terme e una donna di 39 anni residente a Como sono stati fermati dopo un inseguimento, in seguito a una segnalazione di furto aggravato in un esercizio commerciale. I due sono stati associati presso la casa circondariale della città, mentre sono stati sequestrati numerosi oggetti rubati e strumenti da scasso.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando una segnalazione al 112 NUE ha allertato la Sala Operativa della Questura di Como riguardo a un furgone sospetto. A bordo del mezzo viaggiavano i due presunti autori di un’intrusione in un negozio di Via Asiago.

L’inseguimento e la fuga

Le pattuglie della Squadra Volante si sono immediatamente attivate per rintracciare il veicolo, grazie anche al monitoraggio dei movimenti del furgone tramite i portali in dotazione. Il mezzo è stato intercettato mentre si dirigeva verso San Fermo della Battaglia, dando il via a un inseguimento durato circa 10 minuti. Durante la fuga, il conducente ha messo in atto manovre estremamente rischiose, mettendo in pericolo sia gli altri automobilisti sia gli agenti impegnati nell’operazione.

Il tentativo di investimento e la cattura

La corsa del furgone si è interrotta inizialmente in Via Trinità, dove gli agenti hanno tentato di bloccare i sospetti. Il 60enne, dopo aver simulato collaborazione, ha improvvisamente ripreso la fuga sterzando verso uno degli operatori, che è riuscito a evitare l’investimento solo grazie alla sua prontezza di riflessi, riportando comunque delle abrasioni al braccio. Subito dopo, i due hanno abbandonato il mezzo e hanno tentato la fuga a piedi, cercando riparo in un fiume vicino. Gli agenti, nonostante le difficoltà e il pericolo, sono riusciti a raggiungerli e a bloccarli definitivamente.

I precedenti e le accuse

Una volta condotti in Questura, è emerso che entrambi avevano precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, evasione, guida in stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti e numerosi altri reati affini. L’uomo è stato inoltre denunciato per ricettazione, tentato furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, mentre la donna dovrà rispondere anche di porto abusivo d’armi.

IPA