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Un arresto e numerose dosi di cocaina sequestrate a Como. Un cittadino albanese di 22 anni, irregolare sul territorio italiano, è stato fermato per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo essere stato sorpreso a muoversi tra diversi quartieri cittadini per cedere droga a clienti. L’intervento è stato condotto nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che interessa l’intero territorio cittadino.

Operazione della Squadra Mobile: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile di Como hanno intensificato i controlli contro il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su un giovane cittadino albanese, senza fissa dimora e irregolare in Italia, già noto per i suoi movimenti sospetti in città.

Il monitoraggio e la scoperta del modus operandi

Le indagini sono state condotte da due equipaggi della Squadra Mobile, che hanno seguito con attenzione gli spostamenti del 22enne a bordo della sua autovettura. Gli agenti hanno documentato il comportamento tipico degli spacciatori itineranti: il giovane si muoveva tra diversi quartieri di Como, effettuando brevi soste in strade isolate, parcheggi di supermercati e altri luoghi pubblici. Questi spostamenti erano finalizzati, secondo gli investigatori, a incontrare clienti e cedere dosi di droga.

Il controllo degli acquirenti e le prime sanzioni

Durante i servizi di osservazione, gli agenti hanno individuato uno degli acquirenti subito dopo un incontro con lo spacciatore. Il cliente è stato fermato e sottoposto a controllo: in suo possesso sono state trovate due dosi di cocaina appena acquistate dal 22enne. Per questo motivo, l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Il sequestro della droga e dei contanti

L’attenzione degli agenti si è poi spostata su alcune soste più lunghe effettuate dal giovane in aree rurali, ritenute veri e propri depositi della droga destinata allo spaccio. Durante una di queste soste, la Polizia è intervenuta e ha proceduto al controllo del 22enne. All’interno dell’autovettura sono stati rinvenuti 20 involucri contenenti un totale di 15.79 grammi di cocaina, oltre a 275 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. Gli agenti hanno ritenuto che il denaro fosse il provento dell’attività di spaccio, considerando lo status di clandestino e disoccupato del giovane.

Perquisizioni e ulteriori sequestri

La perquisizione è stata estesa anche al punto rurale dove il 22enne era stato visto aggirarsi poco prima. In quel luogo sono state trovate 80 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 55.91 grammi. Successivamente, la perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori 1000 euro in contanti.

L’arresto e le conseguenze

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Pubblico Ministero è stato informato dell’arresto e il 22enne è stato associato al carcere di Como, in attesa del rito per direttissimo fissato alle 10.30 di questa mattina.

IPA