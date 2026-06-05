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Due giovani sono stati denunciati per porto abusivo d’armi a seguito di un acceso diverbio con un tassista nel centro di Como. I fatti si sono svolti nella notte, quando la Polizia di Stato è intervenuta in Piazza Perretta dopo la segnalazione di un alterco. I due, un 19enne russo residente a Villa Guardia e un 17enne milanese, sono stati trovati in possesso di coltelli e denunciati. Il 19enne è stato anche sanzionato per ubriachezza. L’episodio è stato reso noto dalla Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è avvenuto nelle prime ore della notte in Como, precisamente in Piazza Perretta. La Sala Operativa ha inviato le Volanti dell’U.P.G.S.P. dopo aver ricevuto una segnalazione relativa a un diverbio tra tre persone e un tassista.

I fatti accaduti nella notte

Intorno alle 02.00, il tassista ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo essere stato avvicinato da tre soggetti: una 32enne rumena, un 19enne russo a bordo di un monopattino e un 17enne milanese. Secondo quanto riferito dall’autista, i tre avrebbero preteso con atteggiamento ostile di salire sul taxi. Di fronte al rifiuto del conducente, il 19enne non avrebbe accettato il diniego e avrebbe iniziato a colpire con dei pugni il paraurti del veicolo.

Il controllo e il ritrovamento delle armi

Gli agenti, giunti sul posto, hanno proceduto a un controllo dei soggetti ancora presenti. Nel borsello del 19enne russo è stato trovato un coltellino, mentre il 17enne milanese aveva con sé un coltello serramanico. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati dagli operatori di polizia.

Gli accertamenti in Questura

I due giovani sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione e ulteriori verifiche. Durante gli accertamenti, sono emersi precedenti a carico del cittadino russo per invasione di terreni. Al termine delle procedure, il 19enne e il 17enne sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo d’armi. Inoltre, il 19enne è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Le conseguenze dell’intervento

L’episodio ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine e il tassista, che ha fornito una ricostruzione dettagliata dei fatti. La presenza di armi bianche e l’atteggiamento aggressivo dei giovani hanno reso necessario il sequestro dei coltelli e la denuncia a piede libero. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di riportare la calma in Piazza Perretta e di evitare ulteriori conseguenze.

IPA