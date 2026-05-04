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Un arresto per tentato furto aggravato nelle prime ore di oggi a Como. Un giovane tunisino di 19 anni, residente nella provincia di Lecco, è stato fermato mentre cercava di sottrarre un monopattino elettrico nei pressi di un bar. L’episodio è stato segnalato da un cittadino che ha assistito al tentativo di furto e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 4.00 del mattino in via F.lli Rosselli, dove una Volante è stata inviata dopo la segnalazione di un tentativo di furto. Il richiedente aveva notato due individui intenti a rubare il suo monopattino elettrico parcheggiato all’esterno di un bar. In particolare, uno dei due stava cercando di tagliare il lucchetto antifurto, mentre il complice fungeva da palo.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Alla vista della pattuglia, i due sospetti hanno tentato di fuggire. Solo uno di loro è riuscito a dileguarsi, mentre l’altro, il 19enne tunisino, è stato prontamente bloccato dagli agenti. La tempestività dell’intervento ha permesso di evitare che il furto venisse portato a termine e di assicurare uno dei responsabili alla giustizia.

Le indagini e i precedenti dell’arrestato

La visione delle immagini delle videocamere di sorveglianza del locale ha confermato la versione fornita dal richiedente. Una volta condotto in Questura, sono emersi a carico del giovane diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, in particolare furti. Inoltre, il ragazzo era già stato protagonista, nella tarda serata di domenica, di una lite con altri giovani nei pressi del centro storico, episodio per il quale era stato denunciato per minaccia aggravata.

L’iter giudiziario e i prossimi passi

Il processo con rito direttissimo si è svolto nella mattinata odierna alle 11.30. Al termine dell’udienza, sono stati concessi all’imputato i termini a difesa, con la fissazione di una nuova udienza prevista per la fine di maggio. L’arresto e la rapida attivazione delle procedure giudiziarie testimoniano l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare i reati contro il patrimonio e garantire la sicurezza dei cittadini.

Il contesto territoriale e la collaborazione dei cittadini

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso i furti e i reati predatori che interessano le aree urbane. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si è rivelata ancora una volta fondamentale: la segnalazione tempestiva ha permesso di sventare il furto e di assicurare uno dei responsabili alla giustizia. L’arrestato, residente nella provincia di Lecco, dovrà ora rispondere delle accuse davanti al giudice.

IPA