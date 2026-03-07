Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso dopo essere stati sorpresi a rubare superalcolici in un supermercato di Como. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito su segnalazione del personale di sicurezza dell’esercizio commerciale.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, quando le volanti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono state chiamate a intervenire presso un supermercato situato in via Carloni. La segnalazione riguardava un tentato furto di merce, con i presunti responsabili già fermati dal responsabile della sicurezza.

I protagonisti dell’episodio

Gli agenti hanno identificato i due uomini coinvolti: un 44enne originario di Milano e un 59enne proveniente da San Bonifacio (VR). Entrambi risultano senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali e di polizia. In particolare, il 44enne è gravato da condanne per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre a un ordine di allontanamento dalla zona FS Milano Rogoredo. Il 59enne invece ha precedenti per reati contro il patrimonio e diversi fogli di via emessi dal Questore di Milano.

La dinamica dei fatti

Secondo la ricostruzione degli agenti, i due uomini erano già noti al personale del supermercato. Sono stati notati dal sorvegliante mentre si aggiravano con fare sospetto nella corsia dei superalcolici. Dopo aver prelevato alcune bottiglie, le hanno nascoste nei rispettivi zaini e si sono diretti verso l’uscita riservata a chi non effettua acquisti, tentando di eludere il pagamento. Tuttavia, il responsabile della sicurezza li ha fermati prima che potessero lasciare il negozio.

L’intervento della Polizia e la restituzione della merce

All’arrivo delle forze dell’ordine, i due sospetti sono stati presi in consegna e condotti nelle auto di servizio. Gli agenti hanno ascoltato la testimonianza dell’addetto alla sicurezza e hanno provveduto a restituire la merce sottratta, ovvero alcune bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di circa 144 euro. Dopo le verifiche di rito, entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso.

Le indagini e i provvedimenti successivi

La Divisione Anticrimine della Questura di Como sta ora valutando la posizione dei due uomini per l’eventuale emissione di ulteriori provvedimenti amministrativi.

