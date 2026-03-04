Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti un arresto e tre denunce in seguito a un episodio di furto con strappo avvenuto ieri pomeriggio a Como: un gruppo di giovani tifosi comaschi è stato fermato dalla Polizia dopo aver sottratto con la forza una bandiera a una coppia di sostenitori dell’Inter nei pressi dello stadio cittadino. L’azione è stata interrotta grazie al tempestivo intervento degli agenti, che hanno rintracciato i responsabili poco dopo il fatto.

Il comunicato della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 16.00 di ieri nei pressi del Monumento ai Caduti, alle porte dello Stadio “G. Sinigaglia” di Como. Una pattuglia dell’U.P.G.S.P. della Questura è intervenuta dopo una segnalazione al 112 da parte di una coppia di tifosi interisti, che ha riferito di essere stata aggredita e derubata di una piccola bandiera da parte di quattro giovani appartenenti alla tifoseria locale.

L’identificazione e il fermo dei responsabili

Gli agenti, raccolte le descrizioni fornite dalle vittime, hanno avviato immediatamente le ricerche. In pochi minuti, i poliziotti hanno individuato i sospetti in un bar nelle vicinanze. Durante la perquisizione, la bandiera sottratta è stata ritrovata nella disponibilità di un 32enne di Rovellasca (CO), incensurato e membro di un gruppo di tifosi comaschi. Insieme a lui sono stati identificati anche un 19enne di Grandate (CO) e due fratelli 20enni residenti a Luisago (CO), anch’essi incensurati e appartenenti allo stesso gruppo.

Le conseguenze per i giovani tifosi

Una volta condotti in Questura, gli agenti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e raccolto la denuncia delle vittime. Al termine degli accertamenti, il 32enne di Rovellasca è stato arrestato per furto con strappo in concorso, mentre i tre amici sono stati denunciati in stato di libertà per il medesimo reato. Tutti risultano incensurati e legati alla tifoseria comasca.

Le decisioni dell’autorità giudiziaria

Informato dell’accaduto, il Pubblico Ministero di turno ha disposto che il 32enne venisse posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina alle 11.00.

L’episodio si è verificato in un’area frequentata da tifosi e cittadini, nei pressi del Tempio Voltiano e dello stadio cittadino. La rapida segnalazione delle vittime e l’intervento immediato delle forze dell’ordine hanno permesso di individuare e fermare i responsabili in tempi brevi, restituendo la refurtiva ai legittimi proprietari e garantendo la sicurezza pubblica.

