Un 21enne di cittadinanza cubana è stato denunciato per detenzione illecita di armi ed oggetti atti ad offendere a Como. L’uomo, irregolare sul territorio, è stato fermato ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato durante un controllo nella zona del Lungo Lario Trieste, dopo essere stato sorpreso a rovistare nello zaino di un turista. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso e risultava già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Il controllo della Polizia e l’intervento tempestivo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il fatto si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Como stava effettuando i consueti controlli di prevenzione e sicurezza. Gli agenti, transitando nella frequentata zona del Lungo Lario Trieste, hanno notato un giovane accovacciato vicino a un tavolo, dove due turisti stavano seduti. Il ragazzo era intento a frugare nello zaino che uno dei turisti aveva lasciato a terra.

La richiesta dei documenti e la perquisizione

Gli agenti sono immediatamente intervenuti per fermare il giovane e hanno richiesto i documenti di identità. Il 21enne, di cittadinanza cubana, è risultato sprovvisto di qualsiasi documento e, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso. L’oggetto, considerato potenzialmente pericoloso, è stato sequestrato dagli agenti.

Accertamenti in Questura e precedenti penali

Portato in Questura per ulteriori verifiche, il giovane è stato sottoposto ad accertamenti approfonditi. È emerso che il 21enne aveva già collezionato svariate notizie di reato per reati contro il patrimonio, detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a reati in materia di immigrazione. In particolare, a suo carico risultava un provvedimento di espulsione emesso lo scorso luglio dal Prefetto di Lecco.

La denuncia e le valutazioni sull’espulsione

Alla luce dei fatti, il 21enne è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono attualmente in corso le valutazioni da parte degli esperti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como sulla posizione del giovane, già destinatario di un provvedimento di espulsione. La sua permanenza sul territorio nazionale è ora oggetto di ulteriori approfondimenti, anche alla luce dei precedenti penali e della sua condizione di irregolarità.

