Como, ubriaco molesta due donne al bar: poco dopo guida contromano e senza fari, denunciato 24enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 24enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dalla Polizia di Stato a Como. L’uomo, originario di Sondrio, è stato fermato nella serata di ieri dopo aver mostrato comportamenti molesti in un bar e aver guidato pericolosamente contromano.

Intervento della Polizia a Como

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 23.00 quando una volante è stata chiamata a intervenire presso un bar situato in viale Geno a Como. Il motivo della chiamata era il comportamento molesto di un giovane di 24 anni nei confronti di due donne, clienti del locale, sedute a uno dei tavolini esterni.

Comportamento molesto e chiamata al 112

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato i presenti e raccolto le dichiarazioni, ricostruendo i fatti. È emerso che il 24enne, visibilmente ubriaco, aveva infastidito le clienti del bar, tanto da spingere altri avventori a contattare le forze dell’ordine tramite il 112NUE.

Guida pericolosa e fermo

Inizialmente, al giovane è stato notificato un ordine di allontanamento dal luogo e lasciato andare, informato delle facoltà di legge delle persone coinvolte. Tuttavia, pochi minuti dopo, mentre la volante si allontanava da viale Geno, gli agenti hanno notato l’uomo alla guida di un’auto che percorreva pericolosamente contromano e con i fari spenti in una strada adiacente a via Torno.

Test alcolemico e denuncia

Bloccato immediatamente, il 24enne è stato sottoposto ai test alcolemici, che hanno rilevato, dopo i due tentativi obbligatori, una quantità di alcol nel sangue pari a 0,97 gr/lt. Portato in Questura, l’uomo è stato sanzionato con la decurtazione di 10 punti patente e denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Fonte foto: IPA