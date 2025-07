Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino tedesco di 39 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, oltre che per rifiuto di fornire le proprie generalità, dopo aver creato scompiglio tra i passanti nella zona di Camerlata. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri a Como, dove l’uomo, in evidente stato di agitazione, è stato fermato dagli agenti intervenuti a seguito di una segnalazione. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza pubblica e ristabilire l’ordine nella zona.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 13.00 di ieri mattina, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha ricevuto una chiamata di emergenza. La segnalazione riguardava un uomo che, in preda a un evidente stato di alterazione, stava inveendo e infastidendo i passanti nella zona di Camerlata, quartiere situato nella parte sud-ovest della città di Como.

Il fermo e la reazione violenta

Gli agenti della Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il soggetto segnalato. L’uomo, privo di documenti e già conosciuto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stessi reati, ha subito manifestato un atteggiamento aggressivo. Ha iniziato a urlare frasi minacciose come “VI AMMAZZO TUTTI”, “SIETE TERRORISTI” e “SIETE CRIMINALI” contro gli operatori di polizia, rendendo necessario un intervento deciso per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’identificazione in Questura

Il cittadino tedesco, senza fissa dimora e in evidente stato di agitazione, è stato assicurato all’interno dell’auto di servizio e condotto presso la Questura di Como per gli accertamenti necessari all’identificazione. Durante l’attesa negli uffici di polizia, nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di calmarlo, l’uomo ha continuato a mostrare un comportamento violento. Ha iniziato a sferrare calci contro le porte della Questura e a proferire insulti nei confronti del personale presente, aggravando ulteriormente la propria posizione.

Le accuse e la denuncia

Al termine delle procedure di identificazione, il cittadino tedesco è stato indagato in stato di libertà per violenza o minaccia a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire le proprie generalità. Le accuse si aggiungono ai suoi precedenti per reati analoghi, confermando una condotta recidiva che ha richiesto l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha sottolineato come l’azione degli agenti abbia permesso di ristabilire la sicurezza e la tranquillità nella zona, evitando che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Questo episodio rappresenta solo l’ultimo esempio dell’impegno quotidiano della Polizia di Stato di Como nel garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. Gli agenti, grazie alla loro prontezza e professionalità, sono riusciti a gestire una situazione complessa e potenzialmente pericolosa, tutelando l’incolumità dei cittadini e degli stessi operatori di polizia.

