Como, vanno all'esame della patente e vengono denunciati: smascherati dall'esaminatore, ecco cosa è emerso
Due stranieri sono stati denunciati a Como per uso illecito di dispositivi elettronici durante l’esame patente. Uno aveva anche una patente falsa.
Due cittadini stranieri sono stati denunciati per indebito utilizzo di dispositivi elettronici durante l’esame teorico per la patente di guida a Como. L’intervento è stato effettuato dalla Polizia di Stato, che ha agito a seguito di una segnalazione dell’esaminatore. Uno dei due è stato anche accusato di falso per il possesso di una patente egiziana contraffatta.
La segnalazione e l’intervento delle forze dell’ordine
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, intorno alle 9.00. Due volanti sono state inviate presso le aule d’esame della Motorizzazione Civile di Como dopo che, tramite il 112 NUE, era stata segnalata la presenza di due stranieri sospetti. L’esaminatore, insospettito dal comportamento dei candidati durante la sessione d’esame, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
L’identificazione dei sospetti
Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno ascoltato la testimonianza dell’esaminatore e hanno separato i due uomini per procedere a un’ispezione personale. I soggetti identificati sono risultati essere un cittadino indiano di 36 anni, residente in provincia di Piacenza e incensurato, e un cittadino egiziano di 32 anni, residente a Milano e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia. Entrambi erano regolari sul territorio italiano.
Il ritrovamento dei dispositivi elettronici
Durante la perquisizione, sotto i vestiti dei due uomini, i poliziotti hanno scoperto dispositivi elettronici nascosti e assemblati con cura. Si trattava di cellulari, moduli bluetooth e auricolari, strumenti che avrebbero potuto essere utilizzati per ricevere suggerimenti dall’esterno e superare così l’esame teorico in modo fraudolento. Tutta l’attrezzatura è stata immediatamente sequestrata dagli agenti intervenuti.
Il caso della patente falsa
Nel corso dell’ispezione, nella tasca del cittadino egiziano di 32 anni è stata rinvenuta anche una patente di guida egiziana. Il documento, sottoposto a perizia presso la Questura da un esperto di “Falso Documentale”, è risultato essere completamente contraffatto. Per questo motivo, oltre alla denuncia per indebito utilizzo di dispositivi elettronici, l’uomo è stato deferito anche per falso.
Le conseguenze per i due candidati
Al termine delle formalità di rito e dopo la verbalizzazione degli accadimenti, entrambi i cittadini stranieri sono stati denunciati in stato di libertà. L’indagine ha permesso di smascherare un tentativo di frode durante una prova pubblica, a tutela della regolarità degli esami e della sicurezza stradale.
