Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita un’ordinanza di divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 45 anni a Ragusa, accusato di maltrattamenti ripetuti contro la compagna. Il provvedimento è stato disposto dal gip su richiesta della Procura della Repubblica, dopo che la donna è stata più volte vittima di aggressioni, minacce e umiliazioni, aggravate dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Le indagini e l’esecuzione della misura cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Volante e della Squadra Mobile, che hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla vittima e contestualmente gli è stato applicato il braccialetto elettronico, misura ritenuta necessaria per tutelare la compagna e il figlio di lei dalle continue violenze e minacce.

Un quadro di violenza domestica aggravata

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna aveva subito ripetute aggressioni fisiche, insulti e intimidazioni, spesso perpetrate in stato di alterazione psicofisica da parte dell’uomo, dovuta all’abuso di alcol e droghe. Le condotte violente non si sarebbero limitate alla compagna, ma avrebbero coinvolto anche il figlio della vittima, contribuendo a creare un clima di terrore e disagio all’interno dell’ambiente familiare. Gli episodi di maltrattamenti avrebbero determinato gravi condizioni di vita per la donna, costretta a vivere nella paura e nell’isolamento.

La perquisizione e il sequestro di armi

Durante le operazioni di applicazione del dispositivo elettronico, gli agenti hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’indagato. Nel corso del controllo sono state rinvenute due pistole a salve e due cartucce calibro 7.65, detenute illegalmente. Le armi e le munizioni sono state immediatamente sequestrate. Per questo motivo, sia il 45enne che il fratello, di 51 anni, sono stati denunciati in stato di libertà per detenzione abusiva di munizioni.

Le accuse e la fase delle indagini

Le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura sono state condivise dal gip , che ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza e la necessità di adottare misure cautelari per prevenire ulteriori episodi di violenza. Tuttavia, come previsto dalla legge, il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Il contraddittorio tra le parti sarà instaurato nelle successive fasi processuali, quando le accuse dovranno essere confermate o smentite in sede giudiziaria.

Un fenomeno diffuso e la risposta delle istituzioni

Il caso di Ragusa si inserisce in un contesto più ampio di violenza domestica e maltrattamenti che, purtroppo, continuano a rappresentare una piaga sociale diffusa in molte realtà italiane. Le forze dell’ordine e la magistratura sono costantemente impegnate nel contrasto a questi reati, adottando misure di prevenzione e protezione delle vittime, come il divieto di avvicinamento e l’uso del braccialetto elettronico. L’obiettivo è garantire la sicurezza delle persone più vulnerabili e interrompere il ciclo della violenza familiare.

La tutela delle vittime e il ruolo dei servizi sociali

In situazioni come quella emersa a Ragusa, è fondamentale il lavoro di rete tra forze dell’ordine, magistratura e servizi sociali, che collaborano per offrire supporto psicologico, assistenza legale e protezione alle vittime di maltrattamenti. Le istituzioni invitano chiunque si trovi in condizioni di pericolo a rivolgersi tempestivamente ai numeri di emergenza e ai centri antiviolenza presenti sul territorio.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato rappresenta un esempio concreto di come la sinergia tra le diverse componenti del sistema giudiziario e di sicurezza possa contribuire a contrastare efficacemente i reati di violenza domestica e a tutelare le vittime. Resta ora da attendere gli sviluppi delle indagini e l’esito del procedimento penale, nel rispetto delle garanzie previste per l’indagato.

IPA