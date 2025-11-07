Compenso di Elon Musk in Tesla pari a 1000 miliardi di dollari, lui festeggia ballando con un robot

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Approvato uno stipendio da 1.000 miliardi di dollari per Elon Musk. Il 6 novembre 2025 gli azionisti di Tesla hanno detto sì al nuovo piano di remunerazione nei confronti del Ceo. Il piano si concretizzerà nella sua completezza entro il 2035, a condizione che Musk e l’azienda riescano a raggiungere ambiziosi obiettivi finanziari e di produzione. L’imprenditore ha festeggiato la notizia su un palco della gigafactory di Tesla ad Austin, in Texas, al fianco di due robot umanoidi danzanti Optimus.

Il pacchetto da 1.000 miliardi di dollari

Il pacchetto ha ricevuto il via libera da oltre il 75% degli azionisti di Tesla in una votazione preliminare. Musk otterrà anche il controllo di circa il 25% della società, una quota superiore di oltre il doppio rispetto al 12% che controlla attualmente.

Perché il piano si compia nella sua interezza, l’imprenditore dovrà imporsi in settori che vanno ben al di là delle auto elettriche superando i concorrenti nella tecnologia di guida autonoma e nella robotica.

Proteste contro l’approvazione del pacchetto remunerativo per Elon Musk

“Tesla dovrà essere leader di mercato non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in altre regioni”, ha affermato Seth Goldstein, analista della società di servizi finanziari Morningstar.

Nello specifico, la casa di Musk dovrà raggiungere una valutazione di 8,5 trilioni di dollari nell’arco del prossimo decennio, consegnare 20 milioni di veicoli e un milione di robot, gestire un milione di robotaxi e vendere 10 milioni di abbonamenti per il suo software di guida autonoma “Full self-driving”.

Elon Musk festeggia con i robot danzanti

Durante l’assemblea annuale dell’azienda presso lo stabilimento di Austin, in Texas, Elon Musk è salito sul palco e ha divertito i presenti con alcuni passi di danza accompagnato da robot danzanti.

“Quei robot danzano. Non ci sono fili”, ha detto il CEO di Tesla. “Sono veri robot“, ha aggiunto.

Musk, già la persona più ricca del mondo, potrebbe ottenere fino a 1.000 miliardi di dollari in azioni nel prossimo decennio, sebbene il valore effettivo al netto dell’incremento azionario sia stimato intorno a 878 miliardi di dollari.

Le promesse di Elon Musk

Come riporta Wired, a margine della votazione, Musk ha dichiarato agli investitori che la produzione del Cybercab, un robotaxi privo di volante e specchietti laterali, inizierà ad aprile 2026. L’azienda avrà comunque bisogno dell’autorizzazione del governo federale statunitense per mettere in strada la vettura dal design non convenzionale.

Il CEO ha anche annunciato che Tesla espanderà rapidamente il servizio di robotaxi in diverse città americane, tra cui Dallas, Las Vegas, Miami e Phoenix.

La società ha messo in campo un servizio limitato di taxi autonomi su invito ad Austin, in Texas, a partire dalla fine di giugno 2025, ogni veicolo aveva un “pilota di sicurezza” pronto a intervenire in caso di problemi tecnologici, ma che Musk sostiene saranno eliminati entro la fine dell’anno.

Tesla gestisce anche un servizio limitato di ride-sharing nell’area metropolitana di San Francisco, dove i guidatori umani utilizzano la tecnologia di assistenza alla guida che l’azienda chiama Guida autonoma al massimo potenziale.

L’azienda non è legalmente autorizzata a utilizzare la sua tecnologia autonoma per prelevare passeggeri nello stato americano. Musk infine ha aggiunto che il primo aprile 2026 Tesla presenterà finalmente la prossima generazione di Roadster, per cui ha iniziato a raccogliere le prenotazioni già nel 2017.