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Eseguito un arresto per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale a Novara: un cittadino straniero di 21 anni è stato fermato perché gravemente indiziato di aver aggredito e derubato tre donne anziane nel centro cittadino, agendo in rapida successione e con modalità violente.

L’inseguimento e il tentativo di fuga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio con una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Novara. Alcuni testimoni avevano appena assistito a una rapina ai danni di un’anziana donna in via Mameli e avevano fornito una descrizione dettagliata dell’autore. Gli agenti della Squadra Volante si sono precipitati sul posto, individuando subito il sospettato che, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga per le vie limitrofe.

Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il giovane ha cercato più volte di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine. Per sfuggire agli agenti, ha scavalcato recinzioni e si è nascosto all’interno di aree verdi. Durante la fuga, il sospettato avrebbe anche lanciato un grosso sasso contro uno degli operatori, fortunatamente senza colpirlo. Una volta raggiunto, ha tentato di utilizzare una bomboletta di spray al peperoncino contro i poliziotti, che però si è rivelata priva di contenuto.

La colluttazione e l’arresto

L’uomo è stato infine bloccato dopo una breve ma intensa colluttazione. Durante il fermo, avrebbe opposto una forte resistenza, cercando di colpire gli agenti con calci e gomitate e rivolgendo loro gravi minacce. Nonostante le difficoltà, gli operatori sono riusciti a immobilizzarlo e a procedere con l’arresto.

Nel frattempo, altri equipaggi della Polizia di Stato hanno prestato soccorso alla vittima della rapina in via Mameli, che aveva riportato alcune escoriazioni al collo. La donna è stata trasportata presso il locale ospedale per ricevere le cure necessarie. Anche un cittadino che aveva tentato di aiutare la vittima e di inseguire il fuggitivo è rimasto coinvolto: l’uomo ha subito temporanei problemi respiratori e irritazione agli occhi a causa dell’utilizzo dello spray urticante da parte dell’aggressore.

Le indagini e il collegamento con altri episodi

Le successive attività investigative hanno permesso di raccogliere elementi che collegano il fermato ad altre due rapine avvenute pochi minuti prima nel centro cittadino, rispettivamente in via G. Ferrari e in via XX Settembre. In entrambi i casi, il presunto autore avrebbe agito con lo stesso modus operandi: avvicinava le vittime alle spalle e, con violenza, si impossessava delle collane che le donne indossavano al collo, per poi darsi rapidamente alla fuga.

Il riconoscimento e le accuse

Le tre vittime e un testimone hanno successivamente riconosciuto il giovane come presunto autore dei fatti contestati. Al termine degli accertamenti, l’uomo, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e continuata, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale.

IPA