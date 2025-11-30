Compleanno a Stockton in California finisce in strage con 4 morti e oltre 10 feriti, coinvolti anche bambini

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quattro persone sono morte nella città di Stockton, nel nord della California, e più di 10 sono state ferite, alcune in modo grave. La strage è avvenuta in un locale, mentre una famiglia stava festeggiando un compleanno. Qualcuno ha aperto il fuoco, esplodendo colpi di pistola. Nel tragico bilancio ci sarebbero anche dei bambini. Sono in corso le indagini per risalire all’aggressore. Il governatore Gavin Newsom è stato informato.

California, strage a Stockton: morti e feriti a una festa di compleanno

Secondo le autorità, l’agguato potrebbe essere stato “mirato”. “Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo”, l’appello lanciato dalla polizia.

Il Los Angeles Times ha rivelato che un 15enne potrebbe essere tra le vittime.

ANSA

I feriti sono stati portati in ospedale, alcuni sono in condizioni gravissime e sono stati rianimati sul posto.

Comunicato dello sceriffo della contea di San Joaquin

“Poco prima delle 18:00, il nostro centro operativo ha ricevuto la segnalazione di una sparatoria avvenuta nei pressi del civico 1900 di Lucile Avenue, a Stockton. Al momento possiamo confermare che circa 14 persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco e che quattro sono decedute”. Così in una nota l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin.

Lo sceriffo ha aggiunto che sono in corso le indagini per identificare l’autore della carneficina e che al momento le informazioni sono limitate.

“Le prime indicazioni – prosegue il comunicato – suggeriscono che potrebbe trattarsi di un’azione mirata. Gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità e stanno lavorando per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. I nostri pensieri sono rivolti alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa violenza insensata“.

L’appello della polizia ai cittadini

Infine l’invito a contattare la polizia rivolto ai cittadini che eventualmente sono in possesso di filmati o informazioni utili per fare luce su quanto accaduto.

“Il supporto della comunità è fondamentale per aiutarci a identificare i responsabili e a rendere giustizia alle vittime e ai loro cari”, ha concluso lo sceriffo.