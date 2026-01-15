Compleanno Giorgia Meloni, la premier festeggia i 49 anni in Giappone con la figlia: gli auguri di FdI
Giorgia Meloni compie 49 anni, la presidente del Consiglio festeggia il compleanno in Giappone assieme alla figlia
Prosegue la missione in Asia della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che oggi, 15 gennaio, compie 49 anni. La premier festeggia il compleanno con la figlia a Tokyo in Giappone, dove domani avrà un incontro bilaterale con l’omologa nipponica Sanae Takaichi. Tanti in queste ore i messaggi di auguri da parte dei compagni di partito di Fratelli d’Italia.
- La premier Giorgia Meloni in Giappone
- Compleanno a Tokyo con la figlia
- Gli auguri di FdI per i 49 anni
- La polemica sui voli di Stato
La premier Giorgia Meloni in Giappone
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata a Tokyo, seconda tappa della sua missione in Asia dopo la visita di Stato in Oman.
Una visita istituzionale di diversi giorni, in cui si celebreranno i 160 anni di relazione diplomatiche tra Italia e Giappone.
Domani, 16 gennaio, è in programma l’incontro bilaterale tra Meloni e la premier Sanae Takaichi, prima donna nella storia del Giappone a guidare il governo.
Compleanno a Tokyo con la figlia
Viaggio in Giappone che coincide anche con il compleanno della premier.
Oggi, 15 gennaio 2026, compie 49 anni Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia e prima donna presidente del Consiglio in Italia.
La premier festeggerà il compleanno a Tokyo assieme alla figlia Ginevra, che come spesso accade la segue nei viaggi all’estero.
Gli auguri di FdI per i 49 anni
Tanti i messaggi pubblici di auguri inviati a Giorgia Meloni dai compagni di partito di Fratelli d’Italia.
A partire dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, che così scrive su X: “Buon compleanno Giorgia. Sono passati più di 3 anni da quando sei diventata prima donna premier e il tuo consenso non ha rivali tra i leader”.
“Auguri alla Presidente Giorgia Meloni da parte di tutti i deputati di Fratelli d’Italia”, scrive Galeazzo Bignami, capogruppo di FdI alla Camera. “Grazie per difendere l’interesse nazionale e l’orgoglio italiano: siamo fieri di te. Andiamo avanti a testa alta!”.
Isabella Rauti fa così gli auguri a Meloni: “Tanti Auguri Giorgia! Buon Compleanno Presidente”.
La polemica sui voli di Stato
Sempre in tema di compleanni, a settembre era montata la polemica politica per il presunto uso improprio dei voli di Stato da parte della premier Meloni.
La presidente del Consiglio era stata accusata di aver usato un aereo di Stato per un fine settimana a New York per il compleanno della figlia.
La premier aveva smentito, affermando di aver viaggiato con regolari voli di linea.