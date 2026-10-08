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Per sette persone è stato disposto un ordine di allontanamento della durata di 48 ore dai giardini Sambuy di Torino a causa di condotte moleste. Questo risultato è stato ottenuto a seguito di controlli straordinari condotti dalla polizia nella zona compresa tra la stazione Porta Nuova e piazza Carlo Felice. Nel contesto dell’operazione, inoltre, è scattata anche una denuncia per violazione della normativa sugli stupefacenti, accompagnata dall’emissione di diverse sanzioni amministrative.

L’operazione per la sicurezza a Torino

Nei giorni scorsi il personale della polizia, in collaborazione con la polizia locale, ha intensificato i controlli nell’area compresa tra la stazione Porta Nuova e piazza Carlo Felice, a Torino, con particolare attenzione sui giardini Sambuy, spesso frequentati da cittadini e viaggiatori, ma anche teatro di episodi di disturbo e comportamenti non conformi alle regole.

Durante le attività di controllo, sei uomini e una donna sono stati individuati mentre assumevano atteggiamenti molesti e fastidiosi nei confronti degli altri frequentatori dei giardini.

In applicazione dell’ordinanza prefettizia, queste persone sono state allontanate dall’area per 48 ore. La misura è stata adottata per tutelare la tranquillità pubblica e prevenire ulteriori episodi di disturbo.

La denuncia

Nel corso dei controlli, uno dei soggetti allontanati è stato anche denunciato per violazione della legge sugli stupefacenti.

Gli agenti hanno sequestrato a suo carico alcuni grammi di cannabis, che la persona aveva tentato di nascondere alla vista degli operatori. Il procedimento penale relativo a questo episodio si trova ancora nella fase delle indagini preliminari, e per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Le sanzioni per l’uso scorretto dei monopattini

Un altro aspetto su cui la Polizia di Stato ha posto particolare attenzione riguarda il rispetto delle norme sull’utilizzo dei monopattini elettrici.

Le autorità hanno stilato quattro verbali per infrazioni diverse: uno per omesso uso del casco, uno per trasporto passeggeri non consentito, uno per mancanza della targa e uno per assenza dell’assicurazione obbligatoria.

Queste sanzioni mirano a garantire la sicurezza sia degli utilizzatori dei mezzi che dei pedoni.

Gli interventi contro due proprietari di cani

Inoltre, nel corso dei controlli sono state emesse altre due sanzioni amministrative a carico di proprietari di cani che non hanno esibito la documentazione comprovante l’iscrizione degli animali all’anagrafe canina.

Anche in questo caso, l’obiettivo è quello di assicurare il rispetto delle normative vigenti e la tutela della collettività.

IPA