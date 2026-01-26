Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Le recenti misure adottate dal Questore della Provincia di Arezzo per contrastare episodi di violenza legati a competizioni sportive hanno portato a due interventi di Daspo. I provvedimenti sono stati emessi a seguito di comportamenti ritenuti gravi e contrari ai principi di correttezza e rispetto durante e dopo le partite di calcio, come comunicato dalle forze dell’ordine.

I provvedimenti dopo gli eventi sportivi ad Arezzo

Il Questore della Provincia di Arezzo ha emesso due provvedimenti Daspo, uno dei quali prevede anche l’obbligo di presentazione per la durata di 5 anni.

Queste misure sono state adottate nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza in occasione di eventi sportivi, con particolare attenzione agli episodi verificatisi durante alcune recenti partite di calcio.

Il caso del tifoso dopo Aquila Montevarchi vs Grosseto

Uno dei provvedimenti più severi è stato disposto a seguito degli eventi che hanno seguito la partita Aquila Montevarchi contro Grosseto, disputata il 18 gennaio 2026 presso lo stadio comunale “Brilli Peri”. In quell’occasione un sostenitore della squadra locale si è introdotto nell’area riservata al deflusso dei tifosi ospiti iniziando a inveire, urlare e gesticolare in modo provocatorio verso di loro, mostrando anche una maglia del Livorno.

Il comportamento del tifoso, già destinatario di un precedente Daspo per episodi simili, è stato prontamente interrotto dalle Forze dell’Ordine presenti per garantire l’ordine pubblico. L’uomo è stato fermato e identificato e nei suoi confronti è stato emesso un nuovo Daspo con obbligo di presentazione per 5 anni.

Il dirigente accompagnatore e la bandierina dell’arbitro

L’altro provvedimento ha riguardato un dirigente accompagnatore di una squadra impegnata nel Campionato di Seconda Categoria. L’uomo si è reso responsabile di un gesto ritenuto particolarmente grave: dopo essere stato espulso dall’arbitro per contestazione, ha infilato la bandierina all’interno dei pantaloncini del direttore di gara.

La condotta, giudicata ancor più censurabile in quanto commessa da una figura che dovrebbe rappresentare un esempio positivo per la squadra, ha avuto ampia eco sia a livello locale che nazionale. Oltre alla squalifica inflitta dal giudice sportivo, il Questore di Arezzo ha disposto per il dirigente il divieto di accesso su tutto il territorio nazionale ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive di calcio per la durata di 2 anni.

Il ruolo della Polizia di Stato nella prevenzione

Questi provvedimenti rientrano nell’attività costante della Polizia di Stato volta a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e comportamento antisportivo, soprattutto in occasione di eventi che richiamano un ampio pubblico e possono generare tensioni tra tifoserie.

L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di garantire la sicurezza e il rispetto delle regole, tutelando sia gli spettatori che gli operatori impegnati nelle manifestazioni sportive.

