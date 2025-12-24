Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato denunciato un 30enne di Avellino per aver utilizzato una carta di credito sottratta per effettuare acquisti in una tabaccheria del centro. L’uomo avrebbe effettuato tre operazioni di pagamento senza inserire il codice PIN, per un totale di circa 90,00 Euro. La vicenda è stata segnalata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, come reso noto dalle forze dell’ordine.

La denuncia e l’indagine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la scoperta dell’illecito è avvenuta quando la vittima ha ricevuto una serie di notifiche sul proprio smartphone relative a pagamenti effettuati con la propria carta bancomat. Accortasi dello smarrimento della carta, la persona ha immediatamente sporto denuncia presso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Avellino.

L’acquisto illecito e la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 30enne si sarebbe appropriato indebitamente della carta di credito della vittima e avrebbe utilizzato illecitamente lo strumento di pagamento per acquistare sigarette e “gratta e vinci” presso una tabaccheria situata nel centro cittadino. Le tre operazioni di pagamento sono state effettuate per importi inferiori alla soglia che richiede l’inserimento del codice PIN, consentendo così all’uomo di completare le transazioni senza ulteriori controlli.

L’identificazione del sospettato

L’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’esercizio commerciale ha permesso agli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, in collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Avellino, di risalire all’identità del presunto responsabile. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, risulta attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

Le contestazioni e la posizione dell’indagato

Le accuse mosse nei confronti del 30enne riguardano l’appropriazione indebita e l’utilizzo illecito di strumenti di pagamento.

