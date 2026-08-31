Compra Gratta e vinci da 5 euro a Fabriano e ne vince 500mila, rivelazione dei titolari: "Ci ha ringraziati"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

La fortuna bacia Fabriano, in provincia di Ancona, con un Gratta e vinci capace di regalare il massimo bottino. Un tagliando di 5 euro, venduto dalla Caffetteria Stazione, all’interno della stazione ferroviaria, si è infatti trasformato in una vincita da mezzo milione per un misterioso acquirente la cui identità rimane ignota. A confermare la vittoria, però, sono stati i titolari dell’attività che hanno rivelato che il fortunato vincitore li ha chiamati per ringraziarli.

Gratta e vinci da 5 euro ne fa vincere 500mila

La storia fortunata arriva dalle Marche, da una caffetteria che già in passato era balzata agli onori della cronaca. Presso la Caffetteria Stazione, all’interno della stazione ferroviaria di Fabriano, è infatti stato venduto un biglietto che ha permesso a un misterioso acquirente di vincere mezzo milione.

Grattando la patina argentata della serie 20X, infatti, è bastato trovare il numero fortunato 23 per sbancare. Un solo numero per ottenere il massimo premio del Gratta e vinci.

La rivelazione dei titolari

A svelare la vincita sono stati gli stessi titolari dell’attività, intervistati dal Corriere Adriatico.

I due, che non hanno detto nulla sull’identità del fortunato, hanno però sottolineato che quest’ultimo li ha chiamati per ringraziarli.

“Sappiamo solo che ci ha telefonato un uomo per ringraziarci e comunicarci di come gli è cambiata la vita. Auguri di cuore”, le parole dei fratelli Biancini.

Chi è il fortunato vincitore

Come detto, la vittoria da 500mila euro con un Gratta e vinci di 5 è avvenuta con un tagliando acquistato presso la Caffetteria Stazione di Fabriano.

La vendita risalirebbe al 23 agosto, ma l’ufficialità della vincita è arrivata solo qualche giorno fa.

Sull’identità del vincitore, al momento, vige il mistero. Lo stesso fortunato non si è palesato ai titolari, mantenendo lo stretto riserbo sulle proprie generalità.

Non è un unicum, anzi spesso è proprio la scelta di molti vincitori.

Ancora fortuna a Fabriano

Quello del biglietto della serie 20X, tra l’altro, non è il primo caso di vittoria presso la rivendita all’interno della stazione ferroviaria di Fabriano.

Come sottolineato dal Corriere Adriatico, infatti, lo scorso 1° giugno erano stati vinti 5mila euro, sempre con un Gratta e vinci.

In una tabaccheria in paese, invece, qualche settimana fa era stato centrato il 5 da 30mila euro al Superenalotto.