Compra mezza pagnotta e la paga 3 cent in più, denuncia il fornaio e il reclamo costa 15 mila euro al titolare

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha comprato mezza pagnotta e la commessa gli ha fatto pagare 10 grammi in più, meno di mezza fetta di pane. Per questo motivo, ha deciso di presentare un reclamo ufficiale, rivolgendosi alle Autorità. Il panettiere si è ritrovato così a dover spendere 15 mila euro per mettersi in regola, a fronte di una “svista” che, al cliente, era costata circa 3 centesimi.

Il caso della mezza pagnotta in Germania

La storia, riportata da Il Gazzettino, arriva dalla Germania e vede protagonista, suo malgrado, Matthias Breitner, 65enne mastro fornaio e pasticcere di Pfaffenhofen an der Ilm, in Baviera.

Un cliente ha richiesto mezza pagnotta e la commessa ha preso quella intera, venduta a peso (in questo caso 4,80 euro al chilo), e l’ha tagliata a metà con l’affettatrice. Poi ha fatto pagare al cliente la metà esatta del prezzo pieno. Quando è arrivato a casa, però, il cliente ha pesato la mezza pagnotta con la bilancia e si è accorto che pesava dieci grammi in meno di quanto avrebbe dovuto.

La mail e il reclamo ufficiale alle autorità

Dopo l’amara scoperta, il cliente ha scelto di non parlarne di persona col fornaio. Gli ha scritto una mail anonima, dai toni decisamente alterati.

Questa è stata la risposta del panettiere: “A volte si vince, a volte si perde. La prossima volta saranno sicuramente dieci grammi in più“.

Il cliente, però, non è rimasto soddisfatto della replica e ha deciso di presentare un reclamo ufficiale alle autorità.

Una svista da 15 mila euro per il panettiere

In seguito al reclamo presentato dal cliente in Germania, l’Ufficio Pesi e Misure ha vietato a Matthias Breitner di continuare a vendere mezze pagnotte così come ha sempre fatto, in virtù del Regolamento sui Prodotti Preconfezionati.

Se una pagnotta intera viene venduta a peso e tagliata solo su richiesta del cliente al momento dell’acquisto, va ripesata ogni volta con bilance di precisione ufficialmente calibrate. In alternativa, il fornaio può tagliare le pagnotte in anticipo e prezzarle per metterle in vendita direttamente come mezze pagnotte da scaffale.

Per mettersi in regola, Matthias Breitner ha dovuto così acquistare nuove bilance per tutte le sue filiali. “Tra manodopera e nuovo software, mi è costato 15 mila euro“, ha raccontato il panettiere alla Bild.

La differenza di prezzo pagata dal cliente, che ha presentato reclamo ufficiale alle autorità, era pari a circa 3 centesimi.