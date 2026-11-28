Compra un attrezzo agricolo online, versa 1100 euro ma il venditore sparisce: due denunciati
Due persone residenti in Calabria sono state denunciate dopo il raggiro ai danni di un acquirente che aveva pagato un attrezzo agricolo.
Una truffa online ai danni di chi voleva acquistare un attrezzo agricolo si è conclusa con la denuncia di due persone. La vittima, residente a Sora, ha pagato 1.100,00 euro con un bonifico istantaneo, ma dopo l’incasso il venditore è sparito.
Il pagamento e la sparizione
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’acquirente, residente nella zona, ha trovato sul web l’attrezzo agricolo e ha preso accordi per comprarlo. Dopo aver trasferito il denaro, si è sentito dire che c’erano problemi tecnici con l’emissione della fattura. In seguito, il presunto venditore è diventato irreperibile e ha interrotto ogni contatto.
Le indagini del Commissariato
La vittima si è quindi rivolta al Commissariato di Sora per presentare denuncia. Gli accertamenti avviati dagli agenti hanno delineato un grave quadro indiziario a carico di due persone, entrambe residenti in Calabria e già segnalate per fatti analoghi. Per loro è scattata la denuncia.