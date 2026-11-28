Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una truffa online ai danni di chi voleva acquistare un attrezzo agricolo si è conclusa con la denuncia di due persone. La vittima, residente a Sora, ha pagato 1.100,00 euro con un bonifico istantaneo, ma dopo l’incasso il venditore è sparito.

Il pagamento e la sparizione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’acquirente, residente nella zona, ha trovato sul web l’attrezzo agricolo e ha preso accordi per comprarlo. Dopo aver trasferito il denaro, si è sentito dire che c’erano problemi tecnici con l’emissione della fattura. In seguito, il presunto venditore è diventato irreperibile e ha interrotto ogni contatto.

Le indagini del Commissariato

La vittima si è quindi rivolta al Commissariato di Sora per presentare denuncia. Gli accertamenti avviati dagli agenti hanno delineato un grave quadro indiziario a carico di due persone, entrambe residenti in Calabria e già segnalate per fatti analoghi. Per loro è scattata la denuncia.