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Due cittadini senegalesi sono stati arrestati a Vicenza con l’accusa di sequestro di persona a fini di estorsione ai danni di un minore. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato, è stata resa possibile grazie alla denuncia della madre del ragazzo e a una rapida attività investigativa che ha permesso di localizzare e liberare la vittima in poche ore.

La denuncia e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando la madre del giovane, residente nella provincia di Bergamo, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Ponte San Pietro per denunciare la scomparsa del figlio. La donna, in evidente stato di agitazione, ha riferito di aver ricevuto alcuni messaggi dal ragazzo, dai quali emergeva una situazione di pericolo e costrizione. La denuncia ha immediatamente attivato le forze dell’ordine, che hanno dato il via a una serrata attività investigativa e di ricerca.

Dalle prime verifiche è emerso che il minore, nella serata precedente, era stato avvicinato e poi prelevato contro la sua volontà all’esterno di una pizzeria situata nel territorio bergamasco. I due uomini, identificati come G.P.M. (classe 2004) e N.S.S.M. (classe 2002), entrambi regolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio come furto e rapina, lo hanno costretto a salire su un’autovettura diretta verso il Vicentino.

Il movente: una compravendita di banconote false

Le indagini hanno permesso di ricostruire il movente del sequestro. Secondo quanto accertato dagli investigatori, i due cittadini senegalesi avrebbero agito per ottenere il pagamento di una somma di denaro legata a una precedente compravendita di banconote contraffatte. Questo elemento ha reso ancora più urgente l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno temuto per l’incolumità del ragazzo.

Grazie all’analisi degli elementi raccolti e alla geolocalizzazione del telefono cellulare in uso al minore, gli equipaggi della Sezione Volanti della Questura di Vicenza hanno rapidamente individuato l’area in cui concentrare le ricerche. Le operazioni si sono focalizzate nel capoluogo berico, dove il giovane è stato rintracciato nei pressi del Ponte degli Angeli, ancora in compagnia dei suoi sequestratori e non lontano dalla struttura ricettiva dove era stato costretto a trascorrere la notte.

L’arresto e la liberazione del minore

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di interrompere la condotta criminosa, mettere in sicurezza il minore e procedere all’arresto dei due responsabili. I cittadini senegalesi sono stati associati presso la Casa Circondariale di Vicenza e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La rapidità dell’operazione è stata fondamentale per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente e per garantire l’incolumità della vittima.

Il ritorno a casa e la conclusione delle indagini

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il minore è stato riaffidato alla madre, che ha potuto finalmente riabbracciare il figlio dopo ore di angoscia e preoccupazione. Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi uffici coinvolti, che ha reso possibile una soluzione rapida ed efficace del caso.

IPA