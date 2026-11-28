Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Comprava e vendeva gioielli attraverso diversi profili social, senza alcuna autorizzazione, e non si è fermato nemmeno quando il questore gli aveva ordinato di chiudere. A Napoli la polizia ha scoperto un compro oro abusivo nel Borgo Orefici: un 38enne e la sua collaboratrice di 18 anni sono stati sorpresi nel locale con circa un chilo d’oro e oltre 6mila euro in contanti.

Il compro oro abusivo scoperto sui social

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state condotte dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli. L’uomo, attivo nella vendita online di chincaglieria, usava i propri account per acquistare e rivendere oggetti preziosi, pur essendo sprovvisto della licenza necessaria per l’attività di compravendita.

Gli investigatori, partendo dall’attività in rete, sono risaliti al locale in cui i due svolgevano illegalmente il commercio. Si trova nel Borgo Orefici, lo storico quartiere degli orafi napoletani compreso tra corso Umberto I e via Marina: una tradizione che risale al Medioevo, quando sotto Giovanna d’Angiò venne riconosciuta la corporazione degli orefici.

Un chilo d’oro nel Borgo Orefici

Durante il controllo i poliziotti hanno sorpreso il 38enne e la 18enne mentre stavano vendendo oggetti preziosi. Nel locale sono stati trovati collane, anelli e bracciali in oro per un peso complessivo di circa un chilogrammo, 6.535 euro in contanti e il materiale usato per verificare l’autenticità del metallo: acidi, calamite, pietre di paragone e altri strumenti.

Il provvedimento del questore e le denunce

L’attività andava avanti nonostante un provvedimento del questore della provincia di Napoli, che ne aveva disposto l’immediata cessazione. Per questo entrambi sono stati denunciati per la violazione dell’ordine, oltre che per ricettazione ed esercizio abusivo dell’attività di compro oro. I preziosi, il denaro e gli strumenti sono finiti sotto sequestro, così come il locale.

IPA