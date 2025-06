Comunità ebraica contro Coop per il ritiro dei prodotti israeliani: "Atto antisemita, chiedano scusa"

La decisione di Coop Alleanza 3.0 di rimuovere dai suoi supermercati alcuni prodotti israeliani ha sollevato un’ondata di polemiche. Dopo l’introduzione della Gaza Cola, bevanda simbolo di solidarietà verso la popolazione palestinese e il ritiro di articoli come SodaStream, arachidi e salsa tahina di origine israeliana, la Comunità ebraica di Milano venerdì 27 giugno ha accusato il gruppo di antisemitismo, chiedendo scuse pubbliche.

La Comunità ebraica contro Coop: “Atto antisemita”

Le parole di Walter Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano, sono durissime: “Un’azione dal sapore inequivocabilmente antisemita”, ha spiegato il 27 giugno all’Ansa.

Secondo Meghnagi, la scelta di Coop rappresenta un gesto che alimenta l’odio contro gli ebrei e i vertici della cooperativa sono “moralmente corresponsabili” di questa presunta deriva.

IPA

Uno dei circa 350 punti vendita Coop

Il riferimento è alla rimozione dagli scaffali di prodotti israeliani come quelli a marchio SodaStream, già al centro di controversie per la loro origine nei territori occupati dai coloni.

Gaza Cola e boicottaggio: Coop tra solidarietà e accuse

Coop Alleanza 3.0, che gestisce circa 350 punti vendita in 8 regioni italiane, ha spiegato che la rimozione dei prodotti israeliani è un gesto simbolico di solidarietà verso le popolazioni civili della Striscia di Gaza. Nulla a che fare con l’antisemitismo, insomma.

Nei negozi è comparsa la Gaza Cola, progetto ideato dall’attivista palestinese Osama Qashoo, i cui ricavi andranno a finanziare la ricostruzione dell’ospedale Al-Karama, distrutto dai bombardamenti israeliani.

Coop ha anche aderito alla campagna “Coop For Refugees”, ribadendo la propria posizione contro il blocco degli aiuti umanitari imposto da Israele. Una presa di posizione netta.

La scelta di Coop divide: solidarietà o discriminazione?

Il gesto ha acceso un acceso dibattito pubblico. Da un lato, chi lo interpreta come un’azione etica a sostegno della popolazione palestinese; dall’altro, chi lo considera un boicottaggio discriminatorio verso Israele. In questi giorni il tema è molto discusso anche sui social.

Coop ha precisato che la decisione è stata presa dopo una valutazione della commissione etica interna e la pressione di alcuni soci attivisti.

Ma per la Comunità ebraica, tutto questo non basta: serve un passo indietro e delle scuse pubbliche. Che per il momento non sono arrivate.