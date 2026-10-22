Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Aveva appena comprato il biglietto per Firenze alle macchinette e si stava avviando verso il binario. Nello stomaco, però, nascondeva 14 ovuli pieni di eroina, per circa 153 grammi. Alla stazione di Fontivegge, a Perugia, la Polizia Ferroviaria ha arrestato un uomo di 36 anni, che negli uffici della Polfer si è tradito anche lamentando dolori alla pancia.

Perugia, il controllo della Polfer alla stazione di Fontivegge

Come riporta la Polizia di Stato, l’arresto risale al 16 ottobre.

Gli agenti del Posto Polfer hanno notato l’uomo mentre si aggirava nell’atrio della biglietteria.

Lo hanno visto acquistare un biglietto alle macchinette self-service e dirigersi verso il binario del treno per Firenze Santa Maria Novella.

A quel punto hanno deciso di avvicinarlo per un controllo più approfondito.

I dolori addominali e gli ovuli di eroina nello stomaco

Negli uffici della Polfer il 36enne ha avuto un atteggiamento che ha insospettito i poliziotti, anche per i dolori addominali di cui si lamentava.

Con l’autorizzazione del pubblico ministero di turno, gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale.

Gli esami hanno rivelato i 14 ovuli che l’uomo aveva ingerito.

La polvere al loro interno, analizzata dalla Polizia Scientifica, è risultata essere eroina.

Arrestato il 36enne, ora è in carcere a Capanne

La droga è stata sequestrata e il 36enne è stato arrestato per detenzione e trasporto ai fini di spaccio.

Una volta dimesso dall’ospedale, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato portato nel carcere di Perugia Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA