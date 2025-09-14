Con fiamma ossidrica e piede di porco semina il panico a Rioveggio vicino Bologna, fermato con il taser

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un cittadino tunisino di 38 anni, armato di piede di porco e fiamma ossidrica, ha danneggiato auto e minacciato cittadini e carabinieri a Rioveggio, in provincia di Bologna, urlando frasi sconnesse. Fermato dopo una colluttazione con l’uso del taser, è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Rioveggio, 38enne con fiamma ossidrica

Scene di caos si sono verificate, all’improvviso, nel pomeriggio di domenica 14 settembre a Rioveggio, frazione di Monzuno, dove un uomo di 38 anni, tunisino regolare e già noto alle forze dell’ordine per reati minori, ha seminato il panico armato di piede di porco e fiamma ossidrica.

Tutto è iniziato intorno alle 14, quando l’uomo ha preso di mira alcune auto parcheggiate, danneggiandole. Alla reazione dei proprietari, l’esagitato ha risposto con violenza, tentando di colpirli e arrivando persino ad accendere la fiamma ossidrica davanti al volto di uno di loro, senza fortunatamente ferirlo.

L’episodio è accaduto a Rioveggio, in provincia di Bologna

In quel frangente la moglie della vittima, nel tentativo di fermarlo, avrebbe provato più volte a investirlo con la propria auto, andando però a schiantarsi contro un altro veicolo in sosta.

Fermato con il taser

Il clima si è fatto sempre più teso fino all’arrivo dei carabinieri di Vergato, intervenuti per sedare la situazione. Prima i militari hanno provato a calmare la coppia in macchina e a far ragionare l’uomo, che però, visibilmente agitato, urlava frasi sconnesse tra cui “Allah akbar”.

Nonostante i ripetuti inviti a fermarsi, il trentottenne ha continuato ad agitarsi e la trattativa si è protratta per diversi minuti, con la folla che nel frattempo si era radunata per assistere alla scena.

Alla fine i militari, non avendo alternative, hanno fatto ricorso al taser. Colpito dalla scarica elettrica, l’uomo ha comunque opposto resistenza, scalciando contro i carabinieri e chi cercava di contenerlo.

Dopo una colluttazione è stato infine ammanettato, come mostrano alcuni video diffusi online. Portato in caserma, è stato arrestato con le accuse di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il commento di Fratelli d’Italia

Sull’episodio è intervenuta anche Marta Evangelisti, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che ha sottolineato la necessità di potenziare la sicurezza nelle piccole realtà urbane.

“È necessario rafforzare la sicurezza anche nei piccoli centri dell’Appennino, potenziando la presenza sul territorio, migliorando il coordinamento tra tutte le forze dell’ordine e aumentando le dotazioni operative, comprese quelle della polizia locale” ha affermato.