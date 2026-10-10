Con i bonus bollette 2026 risparmi superiori a 1100 euro, le soglie Isee e gli altri requisiti da rispettare

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Cumulando i vari bonus sulle bollette e agevolazioni per il 2026 si può arrivare a oltre 1.100 euro annui di risparmio. Sommando i benefici per luce, gas e acqua, infatti, una famiglia di cinque persone con tutti i requisiti può arrivare superare tale cifra, includendo il contributo da 115 euro e il bonus per disagio fisico. Serve rispettare specifiche soglie Isee ed altri requisiti per ottenere gli sconti.

Bonus bollette 2026, fino a 1.116 euro di risparmio

Risparmiare oltre 1.100 euro all’anno tra bollette di luce, gas e acqua è possibile, ma soltanto in presenza di più requisiti specifici. Nel 2026 le famiglie possono infatti beneficiare di diverse agevolazioni, alcune riconosciute automaticamente e altre subordinate a una richiesta.

Il risparmio dipende in larga parte dall’Isee, oltre che dal numero dei componenti del nucleo familiare, dai consumi e da eventuali condizioni particolari di salute.

ANSA

La simulazione più favorevole riguarda una famiglia di cinque persone residente a Roma, con un Isee entro i limiti previsti, che possiede i requisiti per tutte le agevolazioni considerate. In questo caso, sommando il bonus sociale per luce, gas e acqua, il contributo straordinario elettrico e il bonus per disagio fisico, si arriva a 1.116,48 euro di risparmio annuo.

L’ultimo beneficio elencato ha un peso importante: senza di esso, infatti, la riduzione complessiva scende a 652,93 euro. L’esempio è puramente teorico, quindi non da considerarsi un importo garantito a tutte le famiglie.

I requisiti Isee per ottenere gli sconti

Il primo passo per capire quali agevolazioni spettano è verificare il valore dell’Isee. Per il 2026, la soglia per accedere ai bonus sociali di luce, gas, acqua e rifiuti è salita a 9.796 euro per le famiglie con non più di tre figli a carico.

Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico rimane invece il limite di 20.000 euro. Lo ha stabilito l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), aggiornando i parametri per l’accesso alle misure di sostegno.

Chi rientra nelle soglie può ottenere le agevolazioni per le utenze domestiche, a condizione che siano rispettati anche i requisiti delle singole forniture. Per i contratti diretti, per esempio, l’intestatario deve appartenere al nucleo familiare indicato nella Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) utilizzata per calcolare l’Isee. La fornitura deve inoltre essere attiva e avere le caratteristiche richieste dalla normativa.

I bonus sociali ordinari vengono riconosciuti per dodici mesi. Per continuare a beneficiarne negli anni successivi bisogna presentare una nuova Dsu e ottenere un’attestazione Isee aggiornata.

Il bonus elettrico per disagio fisico

Tra le agevolazioni che possono aumentare maggiormente il risparmio, come anticipato, c’è il bonus elettrico per disagio fisico. A differenza dei bonus sociali legati alla situazione economica, questa misura non prevede una soglia Isee: il requisito fondamentale è la presenza nel nucleo familiare di una persona che utilizza apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.

Nel 2026 il contributo annuale varia da 142,35 a 463,55 euro, in funzione della fascia di consumo aggiuntivo associata alle apparecchiature e della potenza impegnata. L’importo massimo riportato nella simulazione non spetta automaticamente a tutti i beneficiari.

Per ottenere l’agevolazione bisogna presentare una domanda al Comune di residenza oppure a un altro ente designato, come un Caf abilitato, secondo le modalità locali. Servono la certificazione della Asl che attesti la necessità delle apparecchiature e la documentazione relativa alla fornitura elettrica.

Il bonus per disagio fisico può essere cumulato con quello economico per la luce, se la famiglia possiede anche i requisiti reddituali. È proprio questa possibilità di sommare le misure a rendere il risparmio potenziale particolarmente elevato.

Contributo da 115 euro sulla luce: chi ne ha diritto nel 2026

Nel 2026 è previsto anche un contributo straordinario di 115 euro sulla bolletta elettrica. La misura, introdotta dal decreto-legge 21/2026, è riservata ai clienti domestici che risultavano titolari del bonus sociale elettrico il 21 febbraio 2026, data di entrata in vigore del provvedimento.

L’importo viene riconosciuto automaticamente, senza presentare una nuova domanda, e compare in bolletta come voce separata. Il contributo si aggiunge al bonus sociale ordinario, ma non spetta a chi ha ottenuto il bonus elettrico soltanto dopo la data stabilita dalla normativa.