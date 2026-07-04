Con il nome utente WhatsApp occhio alla truffa, cosa succede sulla piattaforma e i rischi: la nota di Meta

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Gli username arrivano su WhatsApp e promettono di cambiare il modo in cui gli utenti potranno farsi trovare sull’app. La novità, pensata per aumentare la privacy, consentirà di comunicare con altre persone senza dover condividere necessariamente il proprio numero di telefono. Il problema nasce però quando viene fatto un uso improprio dei nomi utente. Ad esempio per truffare il prossimo. Il rischio principale è quello di impersonificazione: qualcuno potrebbe registrare un nome simile a quello di un personaggio noto, di un’azienda, di una banca o di un ente pubblico e usarlo per ingannare gli utenti.

Come funzionano gli username su WhatsApp

Il funzionamento dei nomi utente su WhatsApp sarà simile a quello già visto su altre piattaforme social. Ogni iscritto potrà scegliere un nickname univoco, da usare al posto del numero di telefono per essere contattato.

In questo modo, chi vuole farsi trovare da un nuovo contatto non dovrà più fornire per forza il proprio recapito telefonico. Basterà comunicare lo username scelto sull’app. Per Meta si tratta di un passo in avanti sul fronte della riservatezza, perché il numero personale resterà più protetto.

La funzione è ancora in fase di sviluppo e il lancio su larga scala è atteso entro il 2026. Intanto è già partita la fase di prenotazione dei nomi utente, che consente agli utenti di bloccare in anticipo il nickname desiderato.

Chi possiede già un profilo Instagram o Facebook potrà anche rivendicare lo stesso username collegando gli account, così da mantenere una sola identità digitale sulle diverse piattaforme del gruppo Meta.

Username WhatsApp e truffe, dove nasce il pericolo

Il punto critico riguarda l’affidabilità dell’identità associata a un nome utente. Su WhatsApp, molti utenti sono abituati a considerare le conversazioni come più private e affidabili rispetto ad altri ambienti digitali. Proprio questa percezione potrebbe essere sfruttata dai truffatori.

Un profilo con un nome simile a quello di una banca, di un servizio clienti, di un personaggio pubblico o di un’istituzione potrebbe convincere una vittima a fidarsi. Da qui potrebbero partire richieste di dati personali, codici di accesso, informazioni bancarie o pagamenti.

Il rischio è particolarmente alto nel caso del phishing, cioè le truffe costruite per indurre l’utente a consegnare informazioni sensibili credendo di parlare con un interlocutore legittimo.

Con gli username, il pericolo non sarebbe legato alla funzione in sé, ma all’eventuale assenza di controlli abbastanza rigidi sull’identità di chi registra determinati nomi.

La nota di Meta sui nomi utente WhatsApp

Meta ha spiegato di aver previsto misure specifiche per ridurre il rischio di abusi. L’azienda ha dichiarato di voler riservare i nomi utente di personaggi pubblici, enti governativi e alcune varianti, in modo che possano essere rivendicati soltanto dai legittimi titolari.

La società ha inoltre rivendicato un approccio graduale allo sviluppo della funzione. WhatsApp, secondo quanto riferito, starebbe raccogliendo feedback prima del rilascio definitivo, così da arrivare al lancio con un sistema più sicuro.

La posizione di Meta è quindi chiara: gli username non vengono presentati come un rischio, ma come una funzione di privacy da introdurre con cautela. Resta però aperto il tema dei criteri con cui saranno protetti i nomi più sensibili e delle modalità con cui verranno gestite le eventuali contestazioni.

Come proteggersi dalle truffe con username WhatsApp

In attesa del lancio definitivo, la prima regola resta la prudenza. Uno username, anche se sembra ufficiale, non deve essere considerato automaticamente una garanzia di autenticità.

È importante diffidare da chi chiede codici di verifica, password, dati bancari o pagamenti tramite chat. Nessuna banca o servizio affidabile dovrebbe domandare informazioni sensibili attraverso un messaggio non verificato.

Attenzione anche ai nomi molto simili a quelli reali, con trattini, numeri, lettere aggiunte o piccole variazioni difficili da notare a colpo d’occhio. Sono proprio questi dettagli a rendere credibili molte truffe online.