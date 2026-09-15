Con la nuova legge elettorale Giorgia Meloni può vincere solo con Vannacci, la simulazione sullo Stabilicum

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Il Senato ha approvato lo Stabilicum, la nuova legge elettorale per le elezioni politiche, dopo alcune modifiche. Il testo non è lo stesso approvato alla Camera e quindi, prima dell’approvazione definitiva, sarà necessario un altro voto in Parlamento. Secondo le simulazioni basate sugli ultimi sondaggi, a vincere sarebbe il centrosinistra, a meno che la coalizione di destra di Meloni non si allei con Vannacci.

Approvata al Senato la nuova legge elettorale

Il Senato ha approvato un nuovo testo della legge elettorale, con alcune modifiche, tra cui preferenze più sfavorevoli per le donne e una soglia più alta di firme da raccogliere per presentare un nuovo partito.

Non ci sono state, quindi, modifiche sostanziali. La legge prevede ancora un proporzionale con premio di maggioranza nel caso in cui una delle due coalizioni raggiunga il 42% dei voti.

ANSA

Il 42% è stato scelto perché, in passato, la Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionali leggi con premi di maggioranza più bassi. Secondo gli esperti, questa dovrebbe essere la cifra minima accettabile.

Il testo torna ora alla Camera, dove dovrà essere approvato nuovamente. Per poter entrare in vigore, infatti, una legge deve essere approvata con lo stesso testo da entrambi i rami del Parlamento.

Le simulazioni, oggi vincerebbe il centrosinistra

La società di sondaggi YouTrend ha eseguito alcune simulazioni su come andrebbero le elezioni se, stando ai sondaggi più recenti, si andasse al voto oggi con la nuova legge elettorale.

Il risultato sarebbe che il Campo Largo, l’alleanza tra Pd, M5S, Avs e Italia Viva, vincerebbe, ottenendo 221 seggi su 400 alla Camera e 110 su 200 al Senato (più 5 senatori a vita).

Il primo partito sarebbe il Pd con 110 seggi alla Camera e 55 al Senato. Futuro Nazionale di Vannacci eleggerebbe 25 deputati e 12 senatori, mentre Azione di Calenda 12 e 6.

Meloni, alleanza con Vannacci unico modo per vincere

La simulazione sottolinea però una variabile: se si sommassero i voti di Futuro Nazionale a quelli della coalizione di Centrodestra in un’unica coalizione, alleata prima delle elezioni, a vincere sarebbe proprio lo schieramento di Meloni.

L’alleanza di destra otterrebbe 226 deputati e 117 senatori. Futuro Nazionale sarebbe inoltre fondamentale per la tenuta della maggioranza, con 35 deputati e 19 senatori.

Questa simulazione, come scritto dalla stessa YouTrend, traduce solo le intenzioni di voto attuali. Si tratta quindi di una semplice somma dei voti dichiarati nei sondaggi per i singoli partiti.

Non si prende quindi in considerazione la possibilità che le alleanze, sia nel centrodestra, sia nel centrosinistra, possano cambiare le intenzioni di voto degli elettori.