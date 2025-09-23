Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Caso di stalking ad Ancona dove è stato emesso un provvedimento di ammonimento dal Questore nei confronti di un quarantenne di origini extracomunitarie. L’uomo è stato accusato di aver perseguitato l’ex moglie e la figlia, generando paura e insicurezza. Il provvedimento è stato adottato dopo diversi episodi di comportamenti vessatori, con l’obiettivo di prevenire ulteriori atti persecutori e tutelare le vittime.

Il provvedimento del Questore: i dettagli dell’ammonimento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni, di origini extracomunitarie. Il provvedimento è scattato a seguito di ripetute condotte persecutorie che l’uomo avrebbe messo in atto contro l’ex moglie. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si sarebbe presentato più volte sotto l’abitazione dell’ex coniuge, con la scusa di dover accedere alla cantina condominiale per recuperare oggetti personali. Tuttavia, queste occasioni sarebbero state sfruttate per mettere in atto minacce di morte e vessazioni sia nei confronti della donna che della figlia.

Gli episodi di minacce e tentativi di intrusione

Le indagini hanno permesso di ricostruire diversi episodi inquietanti. In uno di questi, l’uomo avrebbe tentato di introdursi nell’abitazione familiare passando con disinvoltura attraverso una finestra, provocando un ulteriore stato di allarme e insicurezza nelle vittime. Questo episodio ha rappresentato un punto di svolta, spingendo le autorità ad adottare misure immediate per evitare che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

La funzione dell’ammonimento: prevenzione e tutela

L’ammonimento rappresenta una misura di prevenzione con finalità dissuasive, pensata per scoraggiare ogni forma di persecuzione all’interno di relazioni affettive o sentimentali. Si tratta di uno strumento tipicamente cautelare e preventivo, volto a impedire che atti persecutori vengano ripetuti e possano causare conseguenze irreparabili. L’obiettivo principale è quello di proteggere le vittime e di intervenire tempestivamente prima che la situazione possa sfociare in episodi più gravi.

Il Protocollo Zeus: un modello innovativo per la prevenzione

Nel mese di luglio scorso, la Questura di Ancona ha rinnovato il “Protocollo Zeus”, un modello d’azione innovativo che amplia l’efficacia dell’ammonimento del Questore. Questo protocollo consente di invitare i soggetti colpiti dal provvedimento a partecipare a un programma di recupero, che prevede supporto psicologico e attività di prevenzione, organizzate dai servizi presenti sul territorio. I risultati ottenuti finora dimostrano che gli interventi preventivi rivolti agli autori delle violenze sono complementari alle misure adottate a sostegno delle vittime.

La collaborazione dei cittadini e le segnalazioni tramite YouPol

La Polizia di Stato sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini nella lotta contro le condotte maltrattanti e persecutorie. Le segnalazioni possono essere inviate anche attraverso l’app ufficiale YouPol, disponibile gratuitamente per dispositivi Apple e Android. Questo strumento permette di segnalare in modo rapido e sicuro episodi di violenza o stalking, contribuendo così a prevenire situazioni di rischio e a garantire una maggiore tutela per le vittime.

Un impegno costante per la sicurezza delle vittime

L’azione della Questura di Ancona si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per contrastare ogni forma di violenza domestica e di genere. L’obiettivo è quello di intervenire tempestivamente, offrendo sia strumenti di prevenzione che percorsi di recupero per gli autori delle condotte persecutorie. La sinergia tra misure cautelari, come l’ammonimento, e programmi di supporto psicologico rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per tutelare le vittime e prevenire il ripetersi di episodi simili.

